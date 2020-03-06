Онкобольной поддерживает эвтаназию: у людей должно быть право самим решать свою судьбу

Впервые Уно Ааб привлек мое внимание некоторое время назад, когда мы беседовали на центральной площади Валга. Как человек, ранее работавший в строительном секторе, он в основном говорил на касающиеся благоустройства города темы, но в тот день он затронул и вопрос помощи смертельно больным.

«Почему я об этом заговорил? Внешне я абсолютно здоров. Но прочитай вот здесь. Это мой диагноз», - указал собеседник на брошюру, на которой написано хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Это форма рака крови, при которой в организме скапливается слишком много лимфоцитов, являющихся одним из видом белых кровяных телец. Это самая распространенная опухоль системы крови, риск заболевания увеличивается с возрастом. Из положительных сторон — заболевание протекает медленнее, чем лейкемия, и у многих больных нет жалоб до момента постановки диагноза.

Действительно, прогуливаясь с Уно Аабом по центру Валга и учитывая, как энергично он шагает, невозможно предположить, что он болен. Рак у него обнаружили в 2015 году. Периодически симптомы дают о себе знать. «Периодически начинает резко покалывать то в ноге, то в голове, то в спине. Боль то появляется, то исчезает. Всегда в разных местах. Сейчас ничего не болит, но я не знаю, что будет через несколько часов», - рассказывает он.

Работы в саду помогают отвлечься

И хотя ХЛЛ — это не самая тяжелая форма рака, такую новость, безусловно, нелегко принять. Но у Ааба есть свои хитрости: «Если мыслить негативно, то и останешься больным. У меня в районе Тамбере есть небольшой садовый участок. Мы с бабкой (супруга Хелене — прим. ред.) живем там летом. Просто копошишься там и ни о чем не думаешь. Теперь я вообще не думаю о болезни».

Он показывает бумаги, доказывающие, что количество белых кровяных телец у него на протяжении многих лет выше нормы. Ааб добавляет, что как такого лечения до сих пор ему не было предоставлено. «Но каждые три месяца я должен сдавать кровь», - отмечает онкобольной.

Клиника Тартуского университета объясняет, что до 30 процентов пациентов не нуждаются в лечении. Лечение больных со слабо выраженными симптомами не улучшает качество жизни и не увеличивает ее продолжительность. Тем не менее, онкологический центр Северо-Эстонской региональной больницы признает, что течение болезни может сильно варьироваться, а человек с таким диагнозом может прожить от двух месяцев до нескольких десятков лет. По данным за 2009-2015 годы, в США 85 процентов пациентов были живы спустя пять лет после постановки диагноза ХЛЛ.

Тяжелый период в жизни

Уно Ааб вспоминает идеи Гиппократа, которыми он был вдохновлен. Когда мы пришли к нему домой, пожилой мужчина показал тарелку с гранатом.

«В самом начале я стал поглощать их в большом количестве. Увидел по телевизору, что московские врачи рекомендуют есть по килограмму в день. Но так много невозможно съесть. Гранаты надо употреблять с костями. Мне это помогло. Гиппократ исцелял своих пациентов именно этим плодом, он даже корочки использовал», - рассказал собеседник.

В последнее время жизнь преподносила ему один удар за другим. В октябре прошлого года Уно и Хелене похоронили свою дочь Карин, которая работала в Валга учительницей. Ее погубили желчные камни. «Операция сама по себе простая. Но с ней затянули. Обнаружили в августе, а операцию назначили в ноябре. Я никого не обвиняю, просто это как-то немного странно», - говорит Ааб.

Он признает, что болезнь привела его к мыслям о достойной смерти. Он придерживается либеральной позиции: эвтаназия должна быть узаконена. «Если ноги отказывают и нет желания жить, почему я должен где-то лежать, чтобы какая-нибудь молодая дама убирала за мной какашки», - рассуждает Ааб.