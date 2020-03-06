Мобильные приложения и техника помогают привить детям привычку чистить зубы

Стоматологи клиник Unimed считают, что советы и рекомендации зубного врача, сказанные в кабинете, не эффективны для маленьких пациентов, если потом их постоянно не повторять дома. Но как сделать так, чтобы повторение не стало скучной рутиной, а наоборот, приносило бы радость как детям, так и родителям?
Дети чистят зубы с удовольствием или им нужно напоминать об этом?
Дети очень хорошо понимают, почему нужно чистить зубы, и почему важна гигиена полости рта, но, вероятно, чистка зубов для них является нудной и скучной ежедневной обязанностью. Стоматологи замечают, что у многих детей, которые приходят на прием, гигиена могла бы быть лучше. Мы рассказываем о приемах правильной чистки зубов и привычках гигиены, мотивируем их и, при каждой возможности, хвалим их за успехи.
От разговоров в зубном кабинете пользы нет, если дома не повторять это и не мотивировать. Даже если день был длинным и утомительным, нужно всегда соблюдать определенную рутину чистки зубов. Так мы привьем детям правильные привычки, и чистка зубов станет для них просто частью одного обычного дня. Несмотря на то, что дошкольники могут казаться уже большими и разумными, после чистки зубов родители обязательно должны перечищать их. Поэтому иногда нужно напоминать не только детям, но и родителям!
Для напоминания о чистке зубов хорошо подходит календарь чистки зубов на сайте suukool.ee, можно наклеивать наклейки на обычный календарь, также есть мобильные приложения и, конечно, личный пример родителя.
Более взрослым детям мы часто советуем использовать специальные красящие таблетки, которые можно приобрести как в аптеках, так и клиниках. Если почистить зубы и разжевать таблетку, то появится пена, которая при полоскании рта окрасит зубной налет и укажет на места, которые нужно чистить тщательнее.
Что вам рассказывают родители маленьких пациентов?
Родители жалуются, что дети в возрасте 1,5-3 лет упрямятся чистить зубы. Вероятно, речь идет просто о возрасте, когда повышается самоуверенность, и возникает желание все делать самим. В то же время молочные зубы, которые как раз в этот период прорезаются, должны оставаться во рту здоровыми еще несколько лет. Даже если ребенку трудно объяснить, в этом деле поможет последовательность. В конце концов все дети привыкают чистить зубы.
Родители разрешают детям выбрать себе в магазине понравившуюся зубную щетку и пасту – ведь можно найти товары с изображением различных персонажей мультиков и иных героев, то почему бы этим не пользоваться. Игры играют важную роль, проигрывается и поход к зубному врачу. Есть родители, которые разрешают ребенку чистить их зубы, для того чтобы ребенок также позволил им почистить его зубы. Иногда родители прибегают к экстремальным мерам, когда детям показываются страшные картинки с гнилыми зубами. По словам одного родителя, с одним ребенком это работало, а с другим, к сожалению, нет.
Вторая возрастная группа, когда гигиену можно запустить, это подростки. Они знают очень хорошо, как важно чистить зубы, но зачастую просто слишком ленивы. По утрам чистить зубы они, как правило, не забывают, а вот вечером зубы иногда остаются нечищеными. Родители же тоже так часто в этом возрасте не контролируют. Многим подросткам врачи советуют поставить в телефон напоминание о вечерней чистке зубов.
Что вы думаете об играх, электронных зубных щетках и приложениях?
Все, что мотивирует и дисциплинирует детей, позитивно. Очень советуем пользоваться электрической зубной щеткой, которая подает знак, когда две минуты чистки зубов истекли. Например, мобильное приложение Brush DJ может подойти более взрослым детям. Также можно посмотреть сайт suukool.ee, где собрано много информации, связанной с гигиеной полости рта детей. Помимо календаря чистки зубов, там также можно найти иллюстрированное руководство по чистке зубов и полезные советы для мотивирования детей. На Facebook страничке Suukool также можно найти различные видео о здоровье зубов.
Полезные советы, как сделать чистку зубов интереснее для детей
Общайтесь со своим ребенком
1. Поиграйте в зубного врача
Для этой игры понадобится кукла или игрушка в виде животного и зубная щетка. Родитель в игровой форме показывает, что он зубной врач, который смотрит зубы игрушке и рассказывает ей, почему их нужно хорошо чистить и как это правильно делать. Затем зубным врачом становится ребенок, который повторяет игрушке услышанное. Это мотивирует и самого ребенка правильно чистить зубы.
2. Рассказывайте истории
Рассказывайте ребенку истории, связанные с зубами, и рассказывайте их также во время чистки зубов. Например, благодаря зубной фее, дети меньше переживают из-за потери молочных зубов, точно также герои рассказов могут мотивировать детей чистить зубы.
Электрическая зубная щетка в помощь
3. Позвольте ребенку поупражняться в технике чистки зубов
Электрической зубной щеткой можно пользоваться с 3 лет. Так как у детей зубы и десна развиваются, гигиена полости рта требует особенно деликатный подход. Щетка должна быть проста в использовании и могла бы помочь ребенку тренировать технику чистки зубов. Электрическая зубная щетка подходит для этого как нельзя лучше.
Пользуйтесь и другими приложениями
4. Можно слушать любимую музыку
Из приложения Brush DJ ребенок может выбрать любимую музыку, которую он хотел бы послушать в течение двух минут во время чистки зубов. Таким образом, он точно будет знать, как долго нужно чистить зубы.
5. Сравнение техники чистки зубов в виртуальном зеркале
Приложение Brush Up использует камеру телефона как виртуальное зеркало таким образом, что ребенок во время чистки зубов может одновременно смотреть на себя и обучающее видео. Когда ребенок закончит чистить зубы, он может получить мотивирующий приз за правильную технику чистки зубов.
6. Помогаем героям сказок
Приложение Toothsavers построено на сказках. Например, у ребенка есть возможность спасти жителей королевства, помогая им почистить зубы.