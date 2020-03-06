Мобильные приложения и техника помогают привить детям привычку чистить зубы

Дети чистят зубы с удовольствием или им нужно напоминать об этом?

Дети очень хорошо понимают, почему нужно чистить зубы, и почему важна гигиена полости рта, но, вероятно, чистка зубов для них является нудной и скучной ежедневной обязанностью. Стоматологи замечают, что у многих детей, которые приходят на прием, гигиена могла бы быть лучше. Мы рассказываем о приемах правильной чистки зубов и привычках гигиены, мотивируем их и, при каждой возможности, хвалим их за успехи.

От разговоров в зубном кабинете пользы нет, если дома не повторять это и не мотивировать. Даже если день был длинным и утомительным, нужно всегда соблюдать определенную рутину чистки зубов. Так мы привьем детям правильные привычки, и чистка зубов станет для них просто частью одного обычного дня. Несмотря на то, что дошкольники могут казаться уже большими и разумными, после чистки зубов родители обязательно должны перечищать их. Поэтому иногда нужно напоминать не только детям, но и родителям!

Для напоминания о чистке зубов хорошо подходит календарь чистки зубов на сайте suukool.ee, можно наклеивать наклейки на обычный календарь, также есть мобильные приложения и, конечно, личный пример родителя.

Более взрослым детям мы часто советуем использовать специальные красящие таблетки, которые можно приобрести как в аптеках, так и клиниках. Если почистить зубы и разжевать таблетку, то появится пена, которая при полоскании рта окрасит зубной налет и укажет на места, которые нужно чистить тщательнее.

Что вам рассказывают родители маленьких пациентов?

Родители жалуются, что дети в возрасте 1,5-3 лет упрямятся чистить зубы. Вероятно, речь идет просто о возрасте, когда повышается самоуверенность, и возникает желание все делать самим. В то же время молочные зубы, которые как раз в этот период прорезаются, должны оставаться во рту здоровыми еще несколько лет. Даже если ребенку трудно объяснить, в этом деле поможет последовательность. В конце концов все дети привыкают чистить зубы.

Родители разрешают детям выбрать себе в магазине понравившуюся зубную щетку и пасту – ведь можно найти товары с изображением различных персонажей мультиков и иных героев, то почему бы этим не пользоваться. Игры играют важную роль, проигрывается и поход к зубному врачу. Есть родители, которые разрешают ребенку чистить их зубы, для того чтобы ребенок также позволил им почистить его зубы. Иногда родители прибегают к экстремальным мерам, когда детям показываются страшные картинки с гнилыми зубами. По словам одного родителя, с одним ребенком это работало, а с другим, к сожалению, нет.