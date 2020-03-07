ВОЗ: коронавирус – не грипп, так просто он нас не оставит

"По мере увеличения количества случаев COVID-19 мы продолжаем рекомендовать, чтобы все страны сделали сдерживание своим наивысшим приоритетом. Мы продолжаем призывать страны находить, тестировать, изолировать и заботиться о каждом случае, а также отслеживать каждый контакт", - призывает доктор Габрейесус.

Ранее он положительно высказался по поводу противоэпидемических мер, принимаемые в России, назвав их обоснованными и совершенно правильными.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан, отвечая на вопрос о сроках элиминации (исчезновения) вируса, так же не оставил поводов для оптимизма. По его прогнозам, новый коронавирус – не грипп, имеющий статус сезонного заболевания, и он не исчезнет так же легко с наступлением теплого периода.

"Если коронавирус исчезнет к лету, это станет подарком судьбы, но рассчитывать на такой сценарий не стоит, - утверждает эксперт. - В настоящий момент нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе".