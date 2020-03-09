Коронавирус COVID-19: названы продукты для укрепления иммунной системы

Как сообщает MedikForum.ru, наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой. Вот почему важно укреплять ее в столь непростой период.

«Даже если вы заразитесь коронавирусом, вы сможете бороться с болезнью быстрее, чем человек с ослабленной иммунной системой. Сейчас особенно важно хорошо питаться и придерживаться других полезных привычек, которые могут помочь улучшить ее защитную функцию», – рассказали специалисты на портале Times Now.

Они назвали шесть продуктов для защиты иммунной системы.

Разноцветные овощи. Их пигменты (хлорофилл, астаксантин, бета-каротин) обладают антиоксидантными свойствами, эффективно работают на укрепление организма. Сладкий перец (красный, зеленый, желтый), красная капуста, брокколи являются мощными усилителями иммунной системы.

Продукты с витамином С. Он имеет множество полезных функций, в том числе помогает предотвратить или вылечить основные инфекции. Нужно употреблять в пищу лимоны, апельсины, болгарский перец, капусту, яблоки.

Куркума. Ее основной компонент куркумин считается мощным иммунным усилителем, действует как противовоспалительное средство.

Имбирь. Гингерол, активное вещество продукта, уменьшает воспаление, хроническую боль, боль в горле.

Ягоды. Насыщены витаминами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему.