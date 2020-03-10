Департамент здоровья: быстрые тесты на коронавирус не заслуживают доверия

По словам руководителя отдела мониторинга вирусных заболеваний и борьбы с эпидемией Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, сейчас заражение можно установить на основании анализа мазков из носа и горла, поскольку человек распространяет вирус воздушно-капельным путем, что есть во время кашля и чихания: «Быстрые тесты пока не подтвердили доверие к ним, а потому их использование с точки зрения обуздания эпидемии может быть опасным». Она добавила, что получившие ложно-негативный результат люди по незнанию могут распространять вирус дальше. «Сейчас, по оценке экспертов ВОЗ и ECDC, нужно смириться с тем фактом, что заслуживающих доверяя быстрых тестов на выявление коронавируса на рынке пока нет».

В Эстонии коронавирус COVID-19 сейчас определяют в лабораториях Департамента здоровья и фирмы Synlab. В течение ближайших дней условия для проведения анализа будут созданы в Северо-Эстонской региональной больнице, Клинике Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и Пярнуской больнице.

ВОЗ советует для выявления 2019-nCoV использовать пробы, взятые в нижних дыхательных путях. Если у пациента отсутствуют симптомы заболевания нижних дыхательных путей, или если взятие проб оттуда невозможно, нужно исследовать материалы, взятые из верхних дыхательных путей.

В Таллинне и Тарту кроме обычных бригад скорой помощи работают дополнительные бригады, состоящие из медицинских работников и техников неотложной медицины, которые обслуживают лишь те вызовы, которые связаны с коронавирусом. Состоящие из двух человек бригады берут анализы на дому у пациентов. В общественных местах, как аэропорт и порт, в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют состоящие из трех человек бригады скорой помощи, которые доставляют пациента с подозрением на заболевание в больницу.

Люди, у которых есть обоснованное подозрение на заражение коронавирусом, должны позвонить своему врачу или по консультационному номеру семейных врачей 1220. При ухудшении состояния здоровья нужно звонить по номеру 112.

Подозревать коронавирус следует в случае, если человек в течение последних 14 дней ездил в регионы распространения, соприкасался с больными коронавирусом и у него проявились характерные симптомы, то есть кашель, температура и/или затрудненное дыхание. В иных случаях речь может идти о распространенном сейчас в Эстонии гриппе или гриппоподобном заболевании.

Кроме воздержания от близкого контакта с людьми, имеющими симптомы болезней дыхательных путей, предотвратить вирусное заболевание помогает соблюдение правил гигиены, важной частью которых является тщательное и постоянное мытье рук.