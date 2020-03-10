Медики сообщили о новых симптомах коронавируса

Пациенты жаловались на высокую температуру и зудящую сыпь, однако у них не было симптомов, которые характерны для коронавируса, передает MedikForum.

Врачи сообщили, что заболевшим не помогло лечение препаратами от лихорадки денге. Они стали жаловаться на затрудненное дыхание, и тогда их дополнительно проверили на коронавирус, анализы оказались положительными.

Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 в китайской провинции Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Она отправила медицинские защитные средства в 57 стран, планируется осуществить такие же поставки еще в 28 государств.