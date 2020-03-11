Глава парламентской комиссии: поведение Кальюлайда безответственно

По словам Мёльдера, в ситуации, когда Департамент здоровья рекомендовал прессе сосредоточиться на предоставлении взвешенной и объективной информации и всячески стараться избегать нагнетания паники, Кальюлайд, напротив, пытается сеять панические настроения в обществе.

«Двуличию соцдемов остается только поражаться. Когда Кальюлайд активно призывает к радикальным мерам борьбы распространения вируса, члены этой партии ходят по детсадам и разносят кренделя. Правительство и Департамент здоровья держат ситуацию под контролем и в случае необходимости готовы оперативно реагировать», - сказал Мёльдер.

Мёльдер добавил, что, учитывая положение дел на данный момент, полное закрытие школ – непропорциональная мера. «В Италии, где число зараженных коронавирусом больше, чем во всей остальной Европе, принятие подобного решения взвешивали очень долго. Школы в итоге были закрыты на карантин только в отдельных регионах. В других странах Европы закрыты лишь отдельные школы. 13 случаев заражения вирусом в Эстонии – не превышают средний показатель по Европе», - отметил Мёльдер.

Он подчеркнул, что все эти 13 человек, у кого анализ на вирус дал положительный результат, были заражены за границей, внутри страны заболевание не распространяется. Поэтому, по словам главы комиссии, нецелесообразно ограничивать передвижение людей. В то же время, добавил Мёльдер, следует быть готовыми к ухудшению ситуации.