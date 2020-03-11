Глава парламентской комиссии: поведение Кальюлайда безответственно

В своем стремлении стать лидером соцдемов Раймонд Кальюлайд зашел так далеко, что не брезгует ничем – даже попытками заработать политические очки на ситуации с коронавирусом, отметил председатель парламентской комиссии по социальным делам, центрист Тынис Мёльдер. Такое поведение, по его словам, является крайне безответственным, сообщила пресс-служба Рийгикогу.
По словам Мёльдера, в ситуации, когда Департамент здоровья рекомендовал прессе сосредоточиться на предоставлении взвешенной и объективной информации и всячески стараться избегать нагнетания паники, Кальюлайд, напротив, пытается сеять панические настроения в обществе.
«Двуличию соцдемов остается только поражаться. Когда Кальюлайд активно призывает к радикальным мерам борьбы распространения вируса, члены этой партии ходят по детсадам и разносят кренделя. Правительство и Департамент здоровья держат ситуацию под контролем и в случае необходимости готовы оперативно реагировать», - сказал Мёльдер.
Мёльдер добавил, что, учитывая положение дел на данный момент, полное закрытие школ – непропорциональная мера. «В Италии, где число зараженных коронавирусом больше, чем во всей остальной Европе, принятие подобного решения взвешивали очень долго. Школы в итоге были закрыты на карантин только в отдельных регионах. В других странах Европы закрыты лишь отдельные школы. 13 случаев заражения вирусом в Эстонии – не превышают средний показатель по Европе», - отметил Мёльдер.
Он подчеркнул, что все эти 13 человек, у кого анализ на вирус дал положительный результат, были заражены за границей, внутри страны заболевание не распространяется. Поэтому, по словам главы комиссии, нецелесообразно ограничивать передвижение людей. В то же время, добавил Мёльдер, следует быть готовыми к ухудшению ситуации.
По словам Мёльдера, на данный момент уже отменен ряд мероприятий – различных конференций и форумов, куда были приглашены гости из-за рубежа. «К пожилым людям, находящимся в домах призрения, необходимо быть более внимательными. Также, вернувшись из зарубежной поездки, стоит повременить с посещением родных и близких. Необходимо соблюдать спокойствие и руководствоваться здравым смыслом. Важно реагирование, сверхреагирование - никогда не на пользу», - сказал Мёльдер.