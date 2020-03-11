Как следят за чистотой общественного транспорта в период распространения вирусов?

Для крупнейших эстонских предприятий общественного транспорта в поддержании чистоты нет ничего нового, это повседневная забота, в которой нет ничего чрезвычайного. Но в то время, когда коронавирус угрожающе близок и предприняты более эффективные меры по уборке, для нас гораздо более серьезной проблемой являются грипп и другие вирусные заболевания, которые сейчас также активно распространяются и угрожают нашим водителям и пассажирам.

Для всех наших работников, в том числе водителей автобусов, трамваев и троллейбусов предусмотрена прививка от гриппа за счет предприятия, которая продемонстрировала свою эффективность в предшествующие годы.

Поскольку против коронавируса вакцины не существует, в этом году мы дополнительно установили дезинфицирующие средства на всех конечных остановках TLT и в помещениях общественного пользования в офисных зданиях. Также на основании советов Департамента здоровья мы составили практические советы по гигиене

Мы также увеличили интенсивность очистки автобусов. В период вирусов в этом году мы, например, отдельно чистим поручни, когда автобус делает паузу на конечных. Раньше мы этого не делали, и этот дополнительный расход кажется разумным для того, чтобы обеспечить в автобусах лучшую гигиену и помешать распространению вирусов.

Экстренной уборкой автобусов на конечных занимаются 15 уборщиков. У водителей такой обязанности пока нет, поскольку для них предусмотрены паузы для обеда, пользования туалетом и отдыха.

На конечных остановках Вяйке-Ыйсмяэ, Балтийский вокзал, Хобуяама и Мяннику вчера и позавчера экстренно дезинфицировали контактные детали на 341 автобусе. При этом следует учесть, что убирать можно только те автобусы, для которых предусмотрены достаточно долгие перерывы в графике, чтобы успеть продезинфицировать поручни. По этой причине, например, трамваи на конечных не убирают. Их уборка происходит в течение дня в трамвайных депо, где есть предусмотренные для этого средства и люди. Экстренную дневную дезинфекцию прошли 17 трамваев в депо Вана-Лыуна и Копли.

Основательная и наиболее важная уборка транспортных средств производится вечером и ночью по окончании работы. Каждую ночь перед тем как выйти на линию автобусы TLT проходят основательную сухую очистку в мастерских и депо. Вчера ночью, например, такую очистку прошли 487 автобусов, 45 трамваев и 41 троллейбус. Т.е. все единицы общественного транспорта, которые планировалось выпустить на линию, и резерв.