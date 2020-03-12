Опрос: жители Эстонии считают коронавирус все большей угрозой

В ходе опроса у людей поинтересовались, как сильно они опасаются коронавируса. Оказалось, что 34 процента респондентов считает коронавирус более опасным для себя и своих родных, чем грипп. 33 процента опрошенных считают грипп опаснее коронавируса. 33 процент людей не смогли сформировать своего мнения.

Неделей ранее 46 процентов опрошенных считали грипп опаснее коронавируса, а 23 процента респорндентов сказали, что коронавирус опаснее гриппа. 31 процент ответивших ответивших не смогли сформировать свое мнение по данному вопросу.

У людей также спросили, планируют ли они изменить свои планы в связи с распространением коронавируса. 52 процента респондентов заявили, что не планирую ничего менять, 45 процентов людей уже внесли определенные поправки в свои планы, а четыре процентов опрошенных не смогли дать ответ на вопрос.

63 процента опрошенных считают примененные государством ограничительные меры достаточными, а 27% считают недостаточными.