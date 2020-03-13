Пт, 13.03.2020
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Коронавирус в Эстонии: куда обращаться за информацией

Врач держит в руках положительный тест на коронавирус.

ФОТО: shutterstock.com

Согласно оценке Департамента здоровья риск проникновения коронавируса в Эстонию – очень высокий, а ограниченного локального распространения в стране – высокий. По состоянию на 13 марта коронавирус выявлен у 27 человек, пишет Rus.ERR.

Консультация семейных врачей: 1220 или +372 634 6630

Круглосуточная экстренная консульская помощь: +372 5301 9999 

Проверенная и актуальная информация о коронавирусе в Эстонии: koroonaviirus.ee.

С 16 марта планируется открытие горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Номер линии – 1247.

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