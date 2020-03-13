Коронавирус в Эстонии: куда обращаться за информацией

Согласно оценке Департамента здоровья риск проникновения коронавируса в Эстонию – очень высокий, а ограниченного локального распространения в стране – высокий. По состоянию на 13 марта коронавирус выявлен у 27 человек, пишет Rus.ERR.
Консультация семейных врачей: 1220 или +372 634 6630
Круглосуточная экстренная консульская помощь: +372 5301 9999
Проверенная и актуальная информация о коронавирусе в Эстонии: koroonaviirus.ee.
С 16 марта планируется открытие горячей линии по вопросам, связанным с коронавирусом. Номер линии – 1247.