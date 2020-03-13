Семейный врач объясняет, чего ждать в случае заражения коронавирусом

Получившие диагноз Covid-19 пациенты могут иметь очень легкие симптомы или не иметь температуры, и в то же время являться очень активными распространителями вируса. Сразу с первых дней болезни, когда симптомы еще даже не проявились, в верхних дыхательных путях человека уже много вируса, а рисунок распространения сравним с гриппом.

Заразность в инкубационный период?

Проблемой может быть распространение болезни до возникновения ее признаков, то есть, говоря народным языком, во время инкубационного периода. В этом вопросе научная литература приводит противоречивые данные, но чаша весов все же пытается склониться в сторону положительного ответа. Ясно то, что очень далеко до возникновения симптомов вирус явно не распространяется, но есть указания на то, что при близком контакте он может распространяться и во время скрытого периода. Конечно, инкубационный период не является периодом остановки распространения, и даже если вирус распространяют с асимптоматичной формой, то период до заболевания не является очень большим.

Как долго после болезни люди распространяют вирус?

И это теперь является хорошим вопросом. Одно исследование показало, что пациенты были заразными в среднем 20 дней, а распространение вируса длилось от восьми до 37 дней. Чем более тяжелое течение было у болезни, тем дольше пациенты оставались опасными. Считается, что после выздоровления (исчезновение симптомов и исчезновение воспаления легких с картинки) все пациенты должны находиться в карантине еще 14 дней. Объяснение этому найдете в следующей части.

Действительно ли люди заболевают и после выздоровления?

Повторных заболеваний я в научной литературе не нашла. Одно исследование, которое положило начало распространению таких слухов, таково: следили за четырьмя заболевшими медицинскими работниками, трое из которых были дома на карантине, а один в больнице, и им повторно проводили анализы, чтобы понять, когда они смогут вернуться на работу.

В то время критерии прекращения карантина были такими (выполнить нужно было все четыре):

нормальная температура, державшаяся как минимум три дня;

исчезновение симптомов воспаления дыхательных путей;

значительное улучшение состояния легких на картинке компьютерной томографии;

два подряд негативных результата анализов RT-PCR, которые взяты с разницей минимум в один день.

У трех пациентов прошли все клинические симптомы и аномальные изменения в легких; у четвертого пациента еще были легкие очаги. Все четверо показали негативный результат анализов. Время с момента возникновения симптомов до их исчезновения варьировался от 12 до 32 дней.

После выписки из больницы или прекращения карантина исследуемых попросили продолжить ведение протокола дома в течение пяти дней.

Анализы на коронавирус повторили через 5-13 дней и результаты у всех четверых оказались положительными. Провели и другие повторные анализы, все из которых оказались положительными, привезли даже тесты других производителей, которые также показали наличие вируса. В то же время все четверо были асимптоматичными, и КТ не показывал у них никаких ухудшений. Ни у одного из них не было новых контактов, от которых они могли получить вирус, и никто не смог заразить членов семьи. Имеет ли какое-то значение такое наличие материалов вируса в дыхательных путях, могут ли они распространять вирус, это еще неизвестно.

И еще одна история зараженной 38-летней женщины рассказывает то же самое: исчезновение симптомов, исчезновение признаков воспаления легких на КТ, дважды показанные отрицательные результаты анализов и внезапный положительный результат анализа без нового заболевания.