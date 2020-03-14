Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?

Есть две новости: плохая и хорошая. Плохая заключается в том, что распространение нового коронавируса SARS-CoV-2 в ближайшие недели и месяцы продолжится с увеличивающейся скоростью и две трети населения будут инфицированы. В этом уверен Кристиан Дростен, ведущий вирусолог берлинской клиники "Шарите". По его мнению, с наступлением тепла и окончанием классического сезона простуды и гриппа ситуация с SARS-CoV-2 вряд ли изменится, передает DW.

А хорошая новость, говорит Дростен, состоит в том, что у большинства инфицированных симптомы заболевания будут протекать легко. И подавляющая часть населения уже к осени, когда наступит очередная волна простудных заболеваний, сформирует антитела против SARS-CoV-2.

В группе риска - пожилые люди

Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет - до 14,8%.

Таким образом, в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.

Пожилых родителей не стоит просить присмотреть за внуками в случае карантина или в любых подобных ситуациях. Необходимо также исключить их походы по магазинам - родственники должны позаботиться о том, чтобы принести им продукты на дом.

Почти у всех жертв коронавирусной инфекции еще до заражения SARS-CoV-2 были какие-либо хронические заболевания. В соответствии с анализом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск смерти от коронавируса повышают, в частности, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертония и онкологические заболевания.

Почему мужчины болеют чаще женщин?

По данным ВОЗ, мужчины значительно чаще погибают от коронавирусной инфекции, чем женщины: в середине февраля уровень смертности от SARS-CoV-2 в Китае составлял 2,8 % для мужчин и 1,7 % - для женщин. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2003 году в Гонконге при вспышке атипичной пневмонии. И даже обычным гриппом мужчины обычно заражаются чаще женщин.

В сравнении с мужской иммунной системой, женская - более устойчива. В основном это объясняется тем, что женский половой гормон эстроген стимулирует иммунную систему и таким образом быстрее и агрессивнее борется с болезнетворными организмами. Мужской гормон тестостерон, с другой стороны, подавляет иммунную систему.

Кроме того, есть и генетические факторы, говорит молекулярный вирусолог Томас Питчман в беседе с DW. Дело в том, что "некоторые иммунорелевантные гены, например гены, отвечающие за распознавание патогенов, кодируются на Х-хромосоме". Поскольку у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин только одна, то у женщин есть преимущество.

Однако, помимо генетической предрасположенности, решающим фактором является образ жизни. Мужчины часто ведут более нездоровый образ жизни, чем женщины. В Китае, например, курят около 52% всех мужчин, тогда как доля курящих женщин не дотягивает и до трех процентов. Легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям.

Почему дети почти не болеют коронавирусной инфекцией?

Удивительно, но в нынешней пандемии коронавируса SARS-CoV-2 дети не являются "слабым звеном" - среди погибших пока нет ни одного ребенка.

Конечно же, дети тоже заражаются коронавирусом, но инфекция протекает у них бессимптомно или же в очень легкой форме. Причина этого до конца еще не ясна. Врачи предполагают, что у детей проявляется действие так называемой врожденной "неспецифической системы".

Первую специфическую иммунную защиту от патогенных организмов младенцы получают благодаря грудному вскармливанию. Материнское молоко обеспечивает иммунную защиту против возбудителей инфекционных патологий благодаря наличию в нем специфических антител - лейкоцитов, атакующих все патогены, которые попадают в организм через слизистые оболочки или на кожу.