Снимки: что Covid-19 может сделать с легкими

В одном из исследований, опубликованных в научном журнале Radiology: Cardiothoracic Imaging, описан случай некоего 44-летнего мужчины. Он работал на рыбном рынке в Ухане, эпицентре вспышки нового вида коронавируса. Мужчина 13 дней страдал от лихорадки, у него была повышенная температура. В больницу мужчина попал 25 декабря 2019 года. Врачи диагностировали тяжелую стадию пневмонии и острый респираторный дистресс-синдром. В конце концов врачи обнаружили у пациента Covid-19. Мужчину спасти не удалось.

"Этот случай произошел в эпицентре Covid-19, и он иллюстрирует потенциальную тяжесть заболевания, а также показывает значимость компьютерной томографии в наблюдение за прогрессом болезни. У снимков может быть очень важная роль в диагностировании, если нет других приемов", - написали авторы исследования.

Снимки показали белые пятна, обычно это признак аномалии - частично заполненных воздушных карманах легких.

ФОТО: Radiological Society of North America

Исследователь из Университета Юты Шон Йоргенсен Каллахан говорит, что Covid-19 может вызвать воспаление в малых воздушных мешках легких, из-за этого там собирается жидкость. Это означает, что кислород не может в нормальном количестве поступать в кровь.

"Когда это происходит, у пациента может быть затрудненное дыхание, кашель и другие проблема с дыхательной системой. Когда легкие в порядке, на снимках они черные или темно-серые. Белые зоны - аномалия", - сказал Каллахан в интервью изданию Newsweek. По его словам, если пациент заболел Covid-19 и имеет типичные симптомы, то может хватить рентгена, компьютерная томография не нужна.

Похожее состояние было еще у одной 54-летней женщины. Она выжила.