Диетолог рассказал, какую диету необходимо соблюдать на карантине

По его словам, при нахождении на карантине дома нельзя закупаться продуктами впрок. Необходимо чаще ходить в магазин за покупками. Покупать пищу следует небольшими порциями на несколько приемов, передает MedikForum .

"Люди, которые хранят дома "продукты-провокации", в среднем весят на 9 кг больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться", — объясняет Алименко.