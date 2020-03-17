Пять мифов о коронавирусе, развенчанных ВОЗ

Пандемия коронавируса усиливается с каждым днем. В результате растет и страх людей перед невидимой болезнью. На фоне панических настроений возникает немало мифов о коронавирусе. Вот пять из них, которые развенчала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает MedikForum.
Холод убивает коронавирус
ВОЗ заявляет, что нет оснований полагать, что холод убивает коронавирус или другие заболевания. Нормальная температура человеческого тела остается в пределах 36,5-37 градусов независимо от погоды.
Коронавирус может передаваться через укусы комаров
ВОЗ отмечает, что на данный момент нет информации и доказательств, что коронавирус могут переносить паразиты. Это респираторный вирус, который распространяется главным образом воздушно-капельным путем.
Обмывание спиртом спасает
Даже если вы обольетесь спиртом с ног до головы, это не спасет от вируса, уже проникшего в организм. Кроме того, спирт может быть опасен для чувствительной кожи из-за пересушивающего эффекта.
Промывание носа защищает от коронавируса
Увы, но эта простая процедура пока не зарекомендовала себя в качестве эффективной профилактики.
Чеснок защитит от заражения
В чесноке есть определенные антимикробными свойствами. Тем не менее, в настоящее время нет данных о том, что употребление чеснока защищает людей от нового коронавируса.