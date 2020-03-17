Пять мифов о коронавирусе, развенчанных ВОЗ

Холод убивает коронавирус

ВОЗ заявляет, что нет оснований полагать, что холод убивает коронавирус или другие заболевания. Нормальная температура человеческого тела остается в пределах 36,5-37 градусов независимо от погоды.

Коронавирус может передаваться через укусы комаров

ВОЗ отмечает, что на данный момент нет информации и доказательств, что коронавирус могут переносить паразиты. Это респираторный вирус, который распространяется главным образом воздушно-капельным путем.

Обмывание спиртом спасает

Даже если вы обольетесь спиртом с ног до головы, это не спасет от вируса, уже проникшего в организм. Кроме того, спирт может быть опасен для чувствительной кожи из-за пересушивающего эффекта.

Промывание носа защищает от коронавируса

Увы, но эта простая процедура пока не зарекомендовала себя в качестве эффективной профилактики.

Чеснок защитит от заражения