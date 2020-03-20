Заболеваемость гриппом снижается

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 3472 человек, 42,7 процента которых составили дети.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в целом упала на шесть процентов, а заболеваемость гриппом на 10 процентов. Лабораторно были подтверждены 136 вирусов гриппа, в том числе 90 вирусов гриппа A и 48 вирусов гриппа B.

Доля вирусов гриппа составляет 44 процента прочих циркулирующих вирусов. Среди прочих возбудителей ОРВИ преобладали респираторно-синцитиальные вирусы.

Интенсивность заболевания гриппом можно оценить как низкую, но связанные с вирусом гриппа случая по-прежнему регистрируют по всей Эстонии.

С начала сезона из-за гриппа госпитализированы 473 пациента, более 52,5 процента которых были людьми трудоспособного возраста и пожилыми. Рост нуждавшихся в госпитализации людей замедлился, но нужно признать, что рост числа госпитализированных связан преимущественно с заболеванием гриппом среди пожилых пациентов.

Обзор тяжелых случаев гриппа основа на данных Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы. На этой неделе не поступало новых данных о нуждавшихся в интенсивной терапии или случаях смерти.

По данным этих четырех больниц, интенсивная терапия потребовалась из-за гриппа 19 людям в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. Всего с начала сезона скончались десять человек — девятимесячный ребенок и девять человек в возрасте от 65 лет. Все скончавшиеся относились к группам риска в отношении гриппа, никто из них не был вакцинирован. Главным фактором риска были возраст и хронические заболевания.