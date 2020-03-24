Медики призвали работодателей в срочном порядке перевести беременных на удаленную работу

В Эстонии по-прежнему проводится мало тестов на коронавирус, и поэтому мы не знаем настоящей ситуации. Медленно увеличивающееся число положительных тестов может быть ошибочно. Особо сильно мы переживаем за здоровье беременных, рожениц и новорожденных. На время кризисной ситуации мы составили программу наблюдения за беременными, следуя которой мы уменьшили количество прямых контактов беременных с медицинскими работниками, а также, изменили руководство по проведению обследований, проводимых во время беременности.

Еще более важно то, чтобы беременные также избегали контактов с другими людьми. Убедительно просим всех работодателей незамедлительно перевести всех ожидающих рождения ребенка женщин на удаленную работу. Согласно исследованиям, проведенным на сегодняшний день, коронавирус не вызывает никаких пороков развития плода, однако нашей целью является на сколько это возможно снизить число заболевших среди беременных.