Профессор Лутсар: требования к карантину нужно ужесточить

Введенные в Эстонии в связи с чрезвычайным положением меры были достаточно эффективными, тем не менее, требования по карантину следует ужесточить, считает профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, которая является членом научного совета, составлявшего для правительства рапорт по пандемии коронавируса.
«Ученый совет считает, что принятые меры были эффективными, что заражение было приторможено. Но в то же время, ученый совет считает, что эти (меры – прим. ред.) не достаточны, поскольку инфицирование продолжается, несмотря на то, что у нас чрезвычайное положение, и люди должны соблюдать карантин», - цитирует Rus.ERR Лутсар, которая добавила, что определенные меры, безусловно, необходимо ужесточить.
«Пока еще слишком рано, дьявол кроется в деталях, но время от времени определенно необходимо принимать более жесткие меры, чтобы мы могли вытащить все имеющиеся и потенциальные контакты из циркуляции заражения», - сказала профессор Лутсар.
По словам Лутсар, у членов ученого совета такое чувство, что нахождение в карантине просто не соблюдается, что люди не понимают необходимости этого: «Хотя, возможно, сидеть дома не нравится, человек должен понимать, что не никого не заражая, он таким образом защищает других людей».