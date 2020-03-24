Профессор Лутсар: требования к карантину нужно ужесточить

«Ученый совет считает, что принятые меры были эффективными, что заражение было приторможено. Но в то же время, ученый совет считает, что эти (меры – прим. ред.) не достаточны, поскольку инфицирование продолжается, несмотря на то, что у нас чрезвычайное положение, и люди должны соблюдать карантин», - цитирует Rus.ERR Лутсар, которая добавила, что определенные меры, безусловно, необходимо ужесточить.

«Пока еще слишком рано, дьявол кроется в деталях, но время от времени определенно необходимо принимать более жесткие меры, чтобы мы могли вытащить все имеющиеся и потенциальные контакты из циркуляции заражения», - сказала профессор Лутсар.