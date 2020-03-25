Реформе быть: не все аптеки продолжат работу после 1 апреля

В Департаменте лекарственных средств сейчас активно проходит процесс оформления лицензий на деятельность, а о своем закрытии объявили лишь десять аптек, из которых четыре расположены в Тарту.

За неделю до завершения реформы требованиям не соответствуют более 200 аптек по всей Эстонии, из которых 167 уже представили департаменту необходимые документы для перерегистрации формы собственности. На данный момент 267 аптек уже соответствуют новым требованиям.