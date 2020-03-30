Как не сойти с ума дома с детьми? Десять советов от терапевта

Большинство детей, когда вырастет, будет помнить нынешнее время не как время вируса и пандемии. Они запомнят то, как их семья себя чувствовала, какими были отношения внутри и эмоциональный климат. Также, глядя на родителей, дети учатся вести себя в кризисных и нестабильных ситуациях, пишет Postimees.

Беспокойство родителей за здоровье семьи и близких, а также финансовое положение может вызывать тревогу. В случае, если взрослые вынуждены продолжать работать на дому, то как это делать, если рядом дети, особенно маленькие? Как быть и родителем, и учителем, и хорошим работником, при этом сделать так, чтобы чаша терпения не переполнилась, не выйти из-под контроля, не накричать на детей, а в худшем случае не поднять на них руку?

Удар словом, как и рукой, наносит вред ребенку и является запрещенным приемом. Такому ребенку будет сложно стать полноценным членом общества и создать семью. Союз защиты детей призывает родителей твердо стоять на ногах, иметь трезвую голову и держать сердце открытым для своих детей и себя.

Некоторые советы, как не потерять рассудок, сидя с детьми дома, должны помочь.

1. Создайте вместе с ребенком план на день. Учитывайте нужды, предложения и способности каждого члена семьи. Хороший план на день помогает сбалансировать время игр и обязанностей, времяпрепровождение вместе и порознь, время, когда можно шуметь, а когда нет. Таким образом, план на день может включать в себя:

время, когда родители проводят время с ребенком: играют, учатся и пр;

время, когда дошкольник или школьник занимается сам;

время, когда взрослые могут побыть наедине; время домашних дел (уборки, стирки и т. д.), как распределяются обязанности и что может сделать ребенок;

время, когда более взрослые дети могут проводить время перед экраном (альтернатива: время чтения, игр и пр.);

планы на день могут быть совершенно разные, учитывая различные потребности членов семьи.

2. Ежедневная физическая активность с детьми. Тренировки дома помогают сохранить фигуру. Семья может создать свою программу тренировки и заниматься вместе.

3. Поговорите с детьми о том, что поможет сохранить хорошие отношения. К примеру, члены семьи должны иметь свое личное время в течение дня, можно использовать лексику, помогающую выразить свои чувства, не переводя стрелки на другого человека и т. д.

4. Поговорите о том, какое поведение совершенно неприемлемо и договоритесь об альтернативах и последствиях: к примеру, какие альтернативы могут быть для ребенка, когда он злится (он может покричать в подушку, порвать бумагу, взять несколько минут, чтобы успокоиться).

5. Используйте в лексике больше «я», чем «ты» и берите ответственность за свои чувства. Если родитель расстраивается, это его печаль. Используя слова «ты меня не слушаешь, я должен тебя отшлепать», родитель перекладывает ответственность за свои чувства на ребенка. Лучше сказать: «Я раздражен этой ситуацией и хочу, чтобы она закончилась». Все зависит от ситуации, конечно. Можно также сказать: «Я чувствую беспомощность и хочу не торопиться и успокоиться».

6. Находите ежедневно время для себя. Для двух родителей это требует хорошего сотрудничества между ними. Для одного родителя может быть полезно планирование 5-10-минутных перерывов, в зависимости от возраста и потребностей ребенка. Важно различать рабочее время и личное время и позволить себе их обоих.

7. Рассмотрите действия, которые помогут вам, если вы почувствуете себя подавленным. Дыхательные упражнения могут помочь: вдыхая, досчитайте до четырех, выдыхая, - до восьми, затем новый вдох. Можно делать дыхательные упражнения ходя из одной комнаты в другую или глядя в окно.

8. Звоните или общайтесь каждый день с кем-то, кто вас поддерживает. Поговорите с кем-то, кто вас понимает, расскажите ему о своих бедах и тревогах.

9. Помните, идеальных родителей не бывает. Делать ошибки — это нормально. Свои ошибки нужно признавать и учиться на них. Чувство вины не поможет вам быть лучшим родителем, скорее, наоборот.