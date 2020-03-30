Доктор Ральф Алликвеэ: впереди у нас длинный марафон

«Все крупные больницы и вся медицинская сфера в целом находятся на передовой этого чрезвычайного положения. На нас надеются. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать надежду и доверие», - сказал Алликвеэ порталу Med24 .

Отделение внутренних болезней Восточно-Таллиннской центральной больницы переоборудовано в отделение Covid-19 с 29 койками, 24 из которых для активного и пять для интенсивного лечения. В Восточно-Таллиннской центральной больнице есть 13 палат для интенсивного лечения III степени, 19 аппаратов ИВЛ, а также наркозные аппараты.

«По мере сил мы помогаем другим: наш врач из реабилитационной клиники сейчас находится в Курессаареской больнице, наши врачи из клиники диагностики согласились при необходимости помогать тартуским коллегам, - рассказал Алликвеэ. - В то же время мы должны понимать, что впереди у нас длинный марафон и львиная доля дистанции еще не преодолена. Нам необходимо с умом распределять силы, так как опыт нескольких стран, к сожалению, показывает, что усталые медики являются одной из крупнейших групп риска распространения вируса. Мы должны защищать и оберегать людей, которые заботятся о нашем здоровье».