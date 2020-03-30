Какие тесты использовать для диагностики COVID-19?

На данный момент для диагностики SARS-CoV-2 имеются следующие возможности:

· выявление вирусной нуклеиновой кислоты (РНК);

· выявление вирусного антигена (белки);

· выявление антител против вируса, возникающих в организме.

Метод обнаружения вирусной РНК используется как в Эстонии, так и во всем мире для первичной диагностики и выявления случаев заболевания COVID-19. Преимущество теста заключается в его способности обнаруживать наличие вируса уже на ранней стадии заболевания, что помогает незамедлительно ввести карантин. Еще одним преимуществом теста является достоверность результатов. Вирусная РНК может быть обнаружена при помощи так называемого классического метода ПЦР (полимеразной цепной реакции) в реальном времени (real-time PCR, Polymerase chain reaction), для которого необходима специальная аппаратура и обученные лабораторные специалисты, а также налаженный лабораторный процесс. Аналогичный метод используется в лабораториях Департамента здоровья, SYNLAB и некоторых больницах, таким образом можно провести большое количество исследований. Кроме того, в больницах в отделениях приемного покоя и интенсивной терапии целесообразно выявление вирусной РНК также посредством технологий POCT (Point-of-care testing), которые не требуют наличия специально обученного персонала и чья пропускная способность ниже, однако скорость получения результатов выше. Выявление вирусной РНК является единственной методикой, которую на данный момент акцептирует как Всемирная организация здравоохранения (WHO), так и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Предлагаемые (экспресс-) тесты для выявления антигена, как правило, имеют очень низкую чувствительность по сравнению с методом выявлением вирусной РНК, что дает много ложноотрицательных результатов. Их использование скорее принесет больше вреда, чем пользы – многие инфекционно опасные пациенты с COVID-19, чьи тесты дали ложноотрицательные результаты, могут прекратить карантин. Фактически это означает, что в дополнение к перепроверке немногочисленных позитивных результатов в фазе выздоровления, появится необходимость проверить повторно много ложноотрицательных результатов, чтобы получить адекватную картину. В соответствии с недавними рекомендациями ВОЗ относительно стратегии лабораторной диагностики COVID-19, в настоящее время тесты на антигены не рекомендуются для клинической диагностики.

Тест на антитела к возбудителю COVID-19 определяет реакцию организма на вирус, для развития которой необходимо определенное время. Согласно данным последних исследований, антитела к коронавирусу появляются через 10 дней после появления симптомов заболевания. Поскольку в течение всего этого времени пациент инфекционно опасен, ясно, что тест на антитела не подходит для ранней диагностики заболевания и принятия решения относительно необходимости карантина. Тем не менее, как ВОЗ, так и ECDC признали, что выявление антител может потребоваться для проведения дальнейших эпидемиологических исследований. Для анализа на антитела в качестве пробного материала используется кровь.