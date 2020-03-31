Созданная сто лет назад вакцина может стать оружием против коронавируса

После перемещения центра эпидемии Covid-19 в Европу почти сразу же стали очевидными странности географического распространения недуга. В одних странах, таких как Италия и Испания, эпидемия вспыхнула лесным пожаром, моментально перегрузив палаты интенсивной терапии, а вскоре и морги. В соседних странах с открытыми границами (Хорватия, Португалия), эпидемия не была столь свирепой.

Под защитой детской прививки

Низкая до сих пор заболеваемость коронавирусом в России тоже вызвала немало вопросов — не скрывают ли тамошние власти истинную картину эпидемии? Но в бывших советских республиках и странах соцлагеря, относительно которых таких подозрений нет, наблюдалось и наблюдается столь же медленное распространение болезни и сравнительно малое количество смертельных исходов.

Об относительно спокойной картине в Германии СМИ писали и ранее. Но она становится особенно наглядной, если сравнить уровень заболеваемости по регионам — на территории бывшей ГДР он намного ниже. Например, данная информация доступна на сайте Института Роберта Коха. Также коронавирус не свирепствует в Японии, несмотря на то, что жесткие карантинные меры там не применялись.

В опубликованном на научном портале medRxiv неделю назад и еще не получившем академических отзывов исследовании группа американских ученых предполагает, что различия в интенсивности воздействия Covid-19 по странам можно отчасти объяснить различной национальной политикой в ​​отношении вакцинации детей прививкой Bacillus Calmette-Guerin (BCG, в СССР эта прививка была известна как БЦЖ). Уже отмечалось, что вакцинация БЦЖ дает обширную защиту от респираторных инфекций, отмечают ученые.

«Мы сравнили данные из большого числа стран по политике вакцинации БЦЖ с заболеваемостью и смертностью от Covid-19. Мы обнаружили, что страны без универсальной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США) пострадали более серьезно, чем страны с универсальной и давно проводимой политикой БЦЖ. Страны, в которых универсальная политика БЦЖ была запущена поздно (Иран, 1984), показывают высокую смертность, что согласуется с идеей о том, что БЦЖ защищает привитое пожилое население. Сочетание снижения заболеваемости и смертности делает вакцинацию БЦЖ потенциальным новым инструментом в борьбе с COVID-19», — отмечают авторы публикации.

Вакцина БЦЖ представляет собой ослабленный в процессе селекции штамм микобактерии туберкулеза бычьего типа. В мире создано более 10 штаммов БЦЖ, все — на основе штамма M.bovis, выведенного создателями вакцины, двумя французами — микробиологом Альбером Кальметом и ветеринарным врачом Камилем Гереном в 1921 году.

На переднем крае борьбы с Covid-19

«Вакцина БЦЖ обладает замечательными свойствами и способна защитить не только от туберкулеза», — считает профессор Найджел Кертис, руководитель группы инфекционных заболеваний в Детском исследовательском институте Мердока в Мельбурне. На этой неделе в Австралии стартует масштабное исследование, в котором будет выясняться возможное применение вакцины БЦЖ для противостояния эпидемии Covid-19 с привлечением 4000 медработников, сообщает онлайн-издание газеты The Sydney Morning Herald.

БЦЖ не защищает от вируса, но, как показывают предыдущие исследования, вакцина способна научить иммунную систему более активно реагировать на новые инфекции, бороться с респираторными заболеваниями и — что пока требует доказательств — снизить вероятность тяжелого течения Covid-19. По словам профессора Кертиса, поскольку БЦЖ существует уже сто лет, известно, что у вакцины очень мало побочных эффектов или медицинских рисков. Пожалуй, самым большим недостатком является рубец на плече, который остается после введения вакцины в организм.

Исследования в Австралии уже получили одобрение ВОЗ. В рамках этого эксперимента половина из участников будут вакцинированы БЦЖ. Состояние здоровья вакцинированных медработников будет сравниваться с результатами их коллег, которые не получают вакцину, и отслеживаться с помощью специально разработанного приложения в течение шести месяцев. Испытания вакцины БЦЖ для противодействия Covid-19 в ближайшее время также начнутся в Нидерландах, Германии и Великобритании.