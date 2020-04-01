В Эстонии вступила в силу аптечная реформа

Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки отменить или существенно изменить реформу закончились неудачей, и массового закрытия аптек, на возможность которого указывали их прежние владельцы, не произошло: о прекращении деятельности объявили всего 25 аптек, а остальные 468 продолжают работу с новыми владельцами.

Утвержденный еще несколько лет назад план аптечной реформы предусматривал, что с 1 апреля 2020 года каждая аптека должна принадлежать провизору, но при этом одному провизору разрешается владеть не более чем четырьмя аптеками (в городах с населением более 4000 человек), в одной из которых он должен сам работать директором. В населенных пунктах с населением менее 4000 человек провизор также может открывать аптечные филиалы.