Какие хронические болезни особенно опасны во времена коронавируса

Астма и хронические заболевания легких

Бронхиальная астма - хроническое заболевание, которое характеризуется повторяющимися приступами удушья и дыхания со свистом. Частота приступов может варьироваться от нескольких раз в день до нескольких раз в неделю. По оценкам ВОЗ, от астмы страдают 235 млн человек по всему миру. Она также является самым распространенным хроническим заболеванием у детей.

Во время приступа астмы разбухает слизистая оболочка бронхов, дыхательные пути спазмируются и сужаются, из-за чего в легкие поступает меньше воздуха. Астматикам становится тяжело сделать вдох и особенно выдох. Приступы сопровождаются кашлем, хрипами, усилением одышки. Организм изо всех сил пытается противодействовать им, и эта борьба существенно ослабляет его.

Приступы астмы могут спровоцировать аллергены и инфекции дыхательных путей. В этом случае иммунной системе приходится бороться не только с астмой, но и с другими заболеваниями. Иногда она не в силах справиться со своей задачей, и в самых неблагоприятных случаях это может привести к необратимым последствиям.

Еще одно заболевание дыхательной системы - это хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Считается, что одной из основных причин развития ХОБЛ является табачный дым, при этом в группу риска входят как активные, так и пассивные курильщики. Иммунная система людей с ХОБЛ, которой приходится бороться еще и с другими заболеваниями, испытывает двойную нагрузку. Легкие пациентов с ХОБЛ серьезно повреждены, и у вирусов гораздо меньше препятствий для проникновения.

Сахарный диабет

Диабет возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин. Это приводит к хроническому повышенному содержанию сахара в крови - гипергликемии.

Известны два типа диабета. Первый тип, который также называют инсулинозависимым, характеризуется отсутствием выработки инсулина. Ему подвержены, в основном, в основном дети. Диабетом второго типа страдают около 90 процентов тех, у кого есть это заболевание. Он развивается в результате того, что организм оказывается не в состоянии эффективно использовать вырабатываемый инсулин.

Повышенный уровень сахара в крови ослабляет сопротивляемость организма. Инфекционные заболевания, особенно те, которые сопровождаются повышением температуры, могут резко ухудшить состояние диабетиков - даже тех, чья болезнь хорошо контролируется с помощью лекарств.

Но при заболевании сахарным диабетом нарушен не только углеводный метаболизм. Болезнь может поражать сосуды и отражаться на состоянии внутренних органов, подвергая их дополнительным нагрузкам. И тогда иммунной системе становится гораздо труднее защищать организм от чужеродного и вредного вмешательства.

Сердечно-сосудистые заболевания