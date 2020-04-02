Опрос: системой здравоохранения довольны 64 процента жителей Эстонии

Как показало исследование, проведенное Больничной кассой и Kantar Emor, 64 процента жителей Эстонии довольны системой здравоохранения, 57 процентов опрошенных довольны доступностью врачебной помощи.
Более половины жителей Эстонии оценивает доступность врачебной помощи как хорошую, что одновременно является наивысшим показателем с 2011 года. Государственным медицинским страхованием – то есть Больничной кассой – в прошлом году было довольно две трети жителей Эстонии — то есть 66 процентов. По сравнению с 2018 годом этот показатель улучшился на восемь процентов.
По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, в последние годы оценка качества сферы здравоохранения и работы Больничной кассы заметно выросла.
Цель ежегодного исследования «Оценка собственного здоровья и работы врачей в Эстонии» – получить обзор оценку системе медстрахования, врачебной помощи и доступности медицинских услуг. Одновременно у людей выясняют, насколько хорошо они осведомлены о возможностях системы здравоохранения и методах предупреждения заболеваний.
Практически все жители Эстонии так или иначе сталкивались с системой здравоохранения. Чаще всего в случае покупки рецептурных лекарств (77%), при посещении семейного врача или медсестры (75%), во время визита к стоматологу (62 %) или при лечении у врача-специалиста (49%).
В прошлом году пациенты были больше всего довольны врачами-специалистами — почти 9 человек из 10, то есть около 89 процентов были удовлетворены работой врачей. По словам Лаане, в прошлом году врачебной помощью воспользовались 778 000 человек.
Зубных врачей в прошлом году посещали шесть человек из 10, причем 82 процента людей остались довольны работой специалиста. Почти 39 процентов опрошенных бывают у зубного реже, чем в раз год. Они это объясняют хорошим состоянием зубов. 29 процентов отметили, что не ходят к врачу по финансовым причинам. Например, в 2015 году этот показатель составлял 46%.
В отделении экстренно медицины (EMO) в прошлом году побывала пятая часть населения страны. Чаще всего люди обращаются по причине внезапного заболевания или полученной травмы. Основная часть посетителей EMO – люди в возрасте от 15 до 24 лет.