Опрос: системой здравоохранения довольны 64 процента жителей Эстонии

Более половины жителей Эстонии оценивает доступность врачебной помощи как хорошую, что одновременно является наивысшим показателем с 2011 года. Государственным медицинским страхованием – то есть Больничной кассой – в прошлом году было довольно две трети жителей Эстонии — то есть 66 процентов. По сравнению с 2018 годом этот показатель улучшился на восемь процентов.

По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, в последние годы оценка качества сферы здравоохранения и работы Больничной кассы заметно выросла.

Цель ежегодного исследования «Оценка собственного здоровья и работы врачей в Эстонии» – получить обзор оценку системе медстрахования, врачебной помощи и доступности медицинских услуг. Одновременно у людей выясняют, насколько хорошо они осведомлены о возможностях системы здравоохранения и методах предупреждения заболеваний.

Практически все жители Эстонии так или иначе сталкивались с системой здравоохранения. Чаще всего в случае покупки рецептурных лекарств (77%), при посещении семейного врача или медсестры (75%), во время визита к стоматологу (62 %) или при лечении у врача-специалиста (49%).

В прошлом году пациенты были больше всего довольны врачами-специалистами — почти 9 человек из 10, то есть около 89 процентов были удовлетворены работой врачей. По словам Лаане, в прошлом году врачебной помощью воспользовались 778 000 человек.

Зубных врачей в прошлом году посещали шесть человек из 10, причем 82 процента людей остались довольны работой специалиста. Почти 39 процентов опрошенных бывают у зубного реже, чем в раз год. Они это объясняют хорошим состоянием зубов. 29 процентов отметили, что не ходят к врачу по финансовым причинам. Например, в 2015 году этот показатель составлял 46%.