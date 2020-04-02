Оценка трудоспособности людей в разгар Covid-19 затруднена: правительство ЭР объявило о принятых мерах

При подаче заявки на оценку трудоспособности необходимо обратиться к врачу в течение периода не менее шести месяцев, прежде чем подавать заявление. Из-за чрезвычайного положения многие медицинские учреждения сократили количество амбулаторных приемов, что затрудняет обновление данных о здоровье для подачи заявления на оценку трудоспособности. Многие люди с ограниченными возможностями также подвержены риску, потому что их иммунитет слабее, и поэтому им лучше не посещать медицинские учреждения без веской причины. Таким образом, оценка трудоспособности многих людей во время чрезвычайного положения может быть затруднена или даже невозможна, передает Министерство социальных дел.

«Система поддержки трудоспособности предлагает несколько возможностей помочь людям с ограниченными возможностями, но во время кризиса особенно важно, чтобы люди вовремя получали пособие по нетрудоспособности. Прерывание ежемесячного пособия по нетрудоспособности может поставить человека в очень трудное финансовое положение, поэтому важно найти быстрое и разумное решение для дальнейшей выплаты пособия, даже если человек не может сразу попасть к врачу. Я также считаю важным продление постоянной нетрудоспособности, чтобы люди не теряли свои пособия по постоянной нетрудоспособности и право на необходимые услуги», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Продолжительность частичной или отсутствующей трудоспособности и выплаты пособия по нетрудоспособности продлеваются на шесть месяцев для людей, чье решение об оценке трудоспособности истекает в период с 12 марта по 31 августа 2020 года. Это дает людям достаточно времени, чтобы обратиться к врачу и обновить данные о здоровье, прежде чем подавать заявку на новую оценку трудоспособности.

Департамент социального страхования по такой же схеме продлит постоянную нетрудоспособность и выплату пенсии по нетрудоспособности пенсионерам по нетрудоспособности, которые так должны были бы обратиться в ближайшие месяцы в кассу по безработице для оценки нетрудоспособности. Продолжительность тяжести нетрудоспособности и выплаты социальных пособий также будет увеличена на шесть месяцев для всех, чья нетрудоспособность заканчивается в период с 12 марта по 31 августа 2020 года.

Цель изменений – урегулировать ситуации людей, у которых в электронной больничной карте в настоящее время нет данных о состоянии здоровья, необходимых для оценки, поскольку они не смогли обратиться к врачу из-за чрезвычайного положения.

Заявки на оценку трудоспособности и определение степени нетрудоспособности, которые уже были поданы, будут рассматриваться в обычном порядке. Заявки по-прежнему будут приниматься как от новых заявителей, так и от тех, кто желает переоценить свою трудоспособность или нетрудоспособность, например, из-за ухудшения здоровья. Министерство социальных дел также планирует в исключительных случаях продлить период приема к врачу. Если человек не посещал врача в течение шести месяцев до подачи заявления на оценку трудоспособности, тогда касса по безработице будет учитывать и предыдущие посещения врача в течение 12 месяцев.