Родившемуся с пороком сердца маленькому Георгу нужна помощь: важную операцию могут сделать в Хельсинки

Георг имеет врожденный порок сердца – его легочная артерия и аорта поменялись местами. Чтобы спасти жизнь малыша, в первый месяц его жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии пока не делают. Без операции 90 процентов детей умерает в первый год жизни. После операции он сможет прожить полноценную жизнь. Саму операцию оплатит государство, но связанные с лечением расходы на дорогу и проживание родителям придется покрыть из собственного кармана. К сожалению, транспортировка больного спецтранспортом в другую страну не компенсируется.

Больничная касса компенсирует расходы только в том случае, если для транспортировки больного в заграничную больницу используется вертолет или самолет.

По словам стратегического руководителя Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма, данный нюанс обсуждался во время встречи с руководством Больничной кассы: «Проблема кроется в деньгах и организации работы сферы здравоохранения. Больнице всячески стараются не прибегать к помощи воздушного транспорта, потому что это дорого и расходы покрываются за лечебных услуг. Скорая помощь не может себе позволить бесплатную поездку, поэтому счета за транспортировку выставляют близким. Данная ситуация ставит родных в сложное положение».

В то же время представители Больничной кассы обещают в будущем найти решение проблеме. «К сожалению, у Георга нет возможности ждать. Хочется верить, что люди пожертвуют достаточную сумму, чтобы помочь малышу», - сказала Оттендер-Паасма.

Кроме услуги реанимобиля, семье Георга также придется оплатить расходы на транспорт и проживание в Финляндии. Присутствие мамы рядом с перенесшим операцию новорожденным – неизбежно и необходимо, чтобы заботится о малыше во время восстановительного периода.

Родителям Георга удалось собрать часть необходимых средств, но по-прежнему не хватает 2600 евро, которые надеются собраться с помощью пожертвований.

Чтобы поддержать семью малыша, можно позвонить на благотворительный номер Детского фонда. Плата будет добавлена к счету за телефонные услуги.

В случае звонка на номер 900 5025, вы пожертвуете 5 евро

В случае звонка на номер 900 5100, вы пожертвуете 10 евро

В случае звонка на номер 900 5500, вы пожертвуете 50 евро

Также вы можете перевести пожертвование на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), указав в качестве пояснения «Georg».

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813