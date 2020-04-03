Дерматолог: использование дезинфицирующих средств привело к учащению проблем с кожей рук

Меры защиты против коронавируса привели к активному использованию дезинфицирующих средств, а из-за постоянного мытья и обработки рук у людей участились проблемы с кожей, констатировала дерматолог Центра кожных и венерических заболеваний Северо-Эстонской региональной больницы Майги Эйзен.
"Дезинфицирующие средства сами по себе не повреждают кожу, но на нее влияет постоянный контакт с водой и моющими средствами, то есть частое смачивание и высушивание, поэтому кожа сохнет, краснеет, шелушится, после чего добавляются болезненные трещины, а главная проблема в том, что такое состояние очень быстро становится хроническим", – объяснила доктор.
По ее словам, повседневные дезинфицирующие средства можно разделить на два вида: спреи и гели, а использовать для дезинфекции рук лучше всего последние, так как в их состав входят компоненты для защиты кожи.
Она рекомендует не забывать про перчатки в случае мокрой уборки помещений, мыть руки не горячей, а прохладной водой и не носить колец, так как оставшиеся под ними вода, моющие и дезинфицирующие средства могут привести к воспалению.