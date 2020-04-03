Дерматолог: использование дезинфицирующих средств привело к учащению проблем с кожей рук

"Дезинфицирующие средства сами по себе не повреждают кожу, но на нее влияет постоянный контакт с водой и моющими средствами, то есть частое смачивание и высушивание, поэтому кожа сохнет, краснеет, шелушится, после чего добавляются болезненные трещины, а главная проблема в том, что такое состояние очень быстро становится хроническим", – объяснила доктор.

По ее словам, повседневные дезинфицирующие средства можно разделить на два вида: спреи и гели, а использовать для дезинфекции рук лучше всего последние, так как в их состав входят компоненты для защиты кожи.