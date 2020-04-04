C приходом весны наступают клещи, но больницы и аптеки отменили вакцинирование

От клещевого энцефалита и взрослые и дети могут защитить себя с помощью вакцинации, состоящей из трех инъекций: первые два с интервалом в один-три месяца, а третий - через год. После двух первый инъекций иммунитет хороший, но он длится всего один сезон, третья инъекция еще больше повышает сопротивляемость. Повторная вакцинация в Эстонии как зоне распространения клещевого энцефалита должна проводиться через 3-5лет.

Из-за введения чрезвычайного положения большинство врачей и фармацевтов отложили процесс вакцинации от энфецалита до завершения кризисного периода.

По словам врача по инфекционному контролю Пярнуской больницы Кади Кенк, повторная вакцинация и последующие уколы зависят от того, где и когда пациент был вакцинирован ранее, и есть ли у работника здравоохранения возможность сделать прививку в данный момент. «В идеале пациент должен получить вакцину, если это предусмотрено в плане вакцинации», - сказала Кенк.

Первая доза не защищает пациента от заболевания, повторная вакцинация должна быть сделана через месяц, и защитные тела начнут появляться через несколько недель после второй бустерной вакцины.

У пациента, который уже обладает более высоким базовым иммунитетом, резистентность сохраняется дольше. «Ничего не произойдет, если иммунизация задержится на несколько месяцев», - объяснила Кенк.

Заместитель руководителя паевого товарищества Pärnu Perearstid Герли Садилов-Ханст сказала, что повторную вакцинацию вполне можно переносить на более поздний срок, но желательно провести ее в течение года.

«Согласно рекомендации Департамента здоровья, запланированная вакцинация взрослых будет отложена до улучшения ситуации, вызванной вспышкой COVID-19», - сказала Садилов-Ханст.

Если предыдущие годы получить вакцину против клещей можно было и в аптеках, то в настоящее время из-за высокого риска развития коронавируса аптеки не предоставляют дополнительных услуг, сказала фармацевт сети Apotheka Яаника Трейманн. «Мы объявим на нашем сайте, когда предоставление услуг возобновится», - добавила Трейманн.