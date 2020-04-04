Продукты для укрепления иммунитета: как питаться во время карантина

Иммунная система защищает нас от патогенов, потенциально вредных бактерий, паразитов и вирусов. Свежий воздух, физические упражнения и достаточное количество питьевой воды являются важными факторами, которые оказывают положительное влияние на иммунитет. Правильное питание также помогает укрепить иммунную систему, пишет MedikForum.

Витамины группы В

Микронутриенты ответственны за рост клеток. Считается, что они полезны для обновления кожи, костей, мышц и клеток крови. Группа В важна для иммунитета. Чечевица, шпинат и картофель богаты витамином B6. Фолиевая кислота, содержащаяся в витамине В9, есть в нуте, чесноке, красной фасоли, шпинате, капусте. B12 много в продуктах животного происхождения - мясе, мясных субпродуктах, яйцах.

Витамин D

Витамин D производится во время воздействия на кожу солнечных лучей. Он крайне важен для здоровья и иммунитета. А если из-за карантина нет возможности понежиться на солнце, то получайте витамин из пищи - рыбы, печени, яиц, или принимайте добавки.

Витамин С

Он может сократить продолжительность простуды у здоровых людей. Продукты с высоким содержанием витамина С включают брокколи, апельсины, красный перец, капусту, черную смородину, киви.

Железо и Цинк

Железо, цинк также повышают иммунитет. Железо способствует образованию крови, отвечает за транспортировку кислорода. Цинк важен для выделения ферментов в организме и частично отвечает за деление клеток.