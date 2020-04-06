Сеавер: предстоящие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса

Как сообщает коммуникационное бюро правительства, ближайшие две недели будут иметь критическое значение для сдерживания распространения коронавируса.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, государство запустило социальную кампанию "Выходишь на улицу - распространяешь вирус. Оставайся дома!", призванную предотвратить непреднамеренное распространение жителями коронавируса, пишет Rus.ERR.
"Следующие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса, и важно строго соблюдать требования, установленные для предотвращения распространения вируса", - сказал директор правительственных коммуникаций Урмас Сеавер.
По его словам, общим посланием информационной кампании является призыв оставаться дома, поскольку, по мнению ученых, сокращение числа близких контактов уже помогло ограничить распространение коронавируса.
Кампания предоставляет жителям три основных принципа борьбы с распространением вируса: оставаться дома, избегать тесных контактов и соблюдать правила гигиены.