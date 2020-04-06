Сеавер: предстоящие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, государство запустило социальную кампанию "Выходишь на улицу - распространяешь вирус. Оставайся дома!", призванную предотвратить непреднамеренное распространение жителями коронавируса, пишет Rus.ERR.

"Следующие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса, и важно строго соблюдать требования, установленные для предотвращения распространения вируса", - сказал директор правительственных коммуникаций Урмас Сеавер.

По его словам, общим посланием информационной кампании является призыв оставаться дома, поскольку, по мнению ученых, сокращение числа близких контактов уже помогло ограничить распространение коронавируса.