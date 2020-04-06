Нужно ли надевать маску, выходя на улицу?
Я бы хотел рассказать о важности ношения маски в общественных местах (продуктовые магазины, аптеки и т.д. ). Сам ношу ее регулярно, как в больнице, так и вне ее. Это уже стало рутиной, перед выходом из дома проверить наличие ключей, телефона и маски. Даже сначала проверяю наличие в кармане маски, и потом уже телефона, пишет врач-резидент отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Евгений Щаслывый.
Еще до появления коронавируса в странах Азии ношение маски в общественных местах было абсолютной нормой, и нам было бы неплохо перенять этот опыт. Такая практика в разы уменьшает количество заражений. Казалось бы, элементарная вещь, но нужно приучать людей к этому. Сам был свидетелем того, что когда в Эстонии стало известно о первых случаях заражения, некоторые люди начали ходить в общественных местах в масках, а окружающие на них косились, хихикали или разбегались, как от прокаженных. Теперь вот совсем не до смеха и отношение людей к ношению масок меняется.
Маски, которые сейчас многие носят на улице, — медицинские (хирургические) маски — выполняют только барьерную функцию. Они защищают от капелек слюны при чихании, разговоре. Большая часть заражения коронавирусом происходит именно воздушно-капельным путем. И от этого может помочь даже самая простая маска.
Понимаю, что в аптеках сейчас дефицит этого товара, но маску можно сделать и самому - на сайте Департамента защиты прав потребителя и технадзора была статья о том, как самому сделать маску в домашних условиях и ухаживать за ней. Из личного опыта могу сказать, что сделать маску совсем не сложно. У меня самого есть две таких маски, которые я использую для похода в магазин. Почему две? Что бы иметь возможность чередовать их. Использовал одну - постирал, погладил, продезинфицировал, а пока она сохнет - использую другую.
К сожалению, такие многоразовые маски можно использовать только ограниченный промежуток времени, который зависит от материала и качества изготовления. При длительном ношении может образоваться влажная среда, что станет благоприятной средой для вирусов и бактерий, которые при попадании в дыхательные пути человека могут усугубить симптомы. В больнице, конечно же, использую одноразовые маски, потому что действие одной хирургической маски около 30 минут.
Еще один большой плюс ношения маски - она не дает человеку трогать лицо. Будем реалистами: это происходит настолько часто и настолько естественно для человека, что он не обращает на это внимание и не может контролировать это постоянно. А маска мешает вам трогать лицо руками, которые, возможно, дотрагивались до зараженной поверхности. Поэтому маски могут снизить риск заражения. Самоизоляция и защита себя — это и есть забота о ближних.