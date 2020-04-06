Нужно ли надевать маску, выходя на улицу?

Еще до появления коронавируса в странах Азии ношение маски в общественных местах было абсолютной нормой, и нам было бы неплохо перенять этот опыт. Такая практика в разы уменьшает количество заражений. Казалось бы, элементарная вещь, но нужно приучать людей к этому. Сам был свидетелем того, что когда в Эстонии стало известно о первых случаях заражения, некоторые люди начали ходить в общественных местах в масках, а окружающие на них косились, хихикали или разбегались, как от прокаженных. Теперь вот совсем не до смеха и отношение людей к ношению масок меняется.

Маски, которые сейчас многие носят на улице, — медицинские (хирургические) маски — выполняют только барьерную функцию. Они защищают от капелек слюны при чихании, разговоре. Большая часть заражения коронавирусом происходит именно воздушно-капельным путем. И от этого может помочь даже самая простая маска.

Понимаю, что в аптеках сейчас дефицит этого товара, но маску можно сделать и самому - на сайте Департамента защиты прав потребителя и технадзора была статья о том, как самому сделать маску в домашних условиях и ухаживать за ней. Из личного опыта могу сказать, что сделать маску совсем не сложно. У меня самого есть две таких маски, которые я использую для похода в магазин. Почему две? Что бы иметь возможность чередовать их. Использовал одну - постирал, погладил, продезинфицировал, а пока она сохнет - использую другую.

К сожалению, такие многоразовые маски можно использовать только ограниченный промежуток времени, который зависит от материала и качества изготовления. При длительном ношении может образоваться влажная среда, что станет благоприятной средой для вирусов и бактерий, которые при попадании в дыхательные пути человека могут усугубить симптомы. В больнице, конечно же, использую одноразовые маски, потому что действие одной хирургической маски около 30 минут.