Вирусологи: вирус будет побежден, когда в интенсиве больше не останется пациентов

Устав сказал, что новый коронавирус обладает чрезвычайно высокой вирулентностью. «Об этом можно судить по опыту Италии. Да и у нас в Эстонии на Сааремаа темпы распространения вируса были очень высокими», - отметил он.

По словам Устава, чтобы остановить распространение вируса, люди должны находиться в полной изоляции две или три недели. «Тогда иммунная система человека сможет побороть его, - пояснил он. – Чтобы заражение не начало распространяться с новыми силами, более чем у половины людей, которые контактируют друг с другом, должны появиться иммунитет. Их организм должен уметь уничтожать вирус. Для этого необходимо либо переболеть, либо сделать прививку с вакциной. В настоящее время такой вакцины нет, поэтому поможет только перенесение болезни. Или полная изоляция».

Лутсар пояснила, что вирус могут подхватить не только люди в возрасте. «Исследования показывают, что заражению подвержены люди всех возрастов, - сказала она. – Другой вопрос – кто и как переносит болезнь. Дети обычно переносят легко, но бывают и осложнения, особенно среди молодежи. В Италии были зафиксированы смерти среди молодежи, поэтому осторожность не будет лишней».

По оценке Устава, кроме легких, вирус может повлиять и на работу других органов. «например, могут пострадать почки и печень. В зависимости от человека и его состояния здоровья в некоторых случаях могут возникнуть проблемы с сердцем, - сказал он. – Любое вирусное заболевание подвергает организм огромному стрессу. В случае с короноавирусом повреждаются ткани. Если повреждения настолько велики, что организм уже не справляется, человек умирает. Тем не менее, больше всего страдают легкие».

Очевидно, пик заболевания может прийтись на конец этой недели, предполагают эксперты. По их словам, чтобы избежать повышенной загрузки больниц, людям необходимо находиться в изоляции. Многие страны применяют похожие меры. Даже в Швеции постепенно вводят более строгие меры.