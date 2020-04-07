Едва говорил из-за отека, боли и шока: поход подростка к стоматологу привел к ужасающим последствиям

По словам Ломп, юноша сидел согнувшись, с капюшоном на голове и едва реагировал на ее голос. «Я заметила возле его ног наполненную водой резиновую перчатку, которой он как будто охлаждал свое лицо», - описала сотрудница G4S. Из-за отека, боли и шока Йоозепу было тяжело говорить. «Он старался отвечать либо утвердительно, либо отрицательно», - вспоминает Ломп.

Сперва у нее создалось впечатление, что Йоозеп с кем-то подрался. Но находившийся рядом с ним одноклассник рассказал, что Йоозеп ходил к зубному врачу. Ломп решила отвести парня в отделение неотложной помощи. «Там выяснилось, что на приеме у стоматолога из-за введенных лекарств у него возникла аллергическая реакция и шок», - рассказала сотрудница охранной фирмы. В больнице юноше стало лучше и его отпустили домой.

Мать Йоозепа — Хелин (полное имя известно редакции) — подтвердила, что с ее сыном сейчас все в порядке. «Он даже уже успел еще раз сходить к стоматологу», - отметила она. После того пугающего инцидента Хелин поговорила со стоматологом. «Так как в тот день Йоозепу удаляли зуб мудрости, ему дали большую дозу обезболивающего», - сказал врач матери. Но после случившегося парень не боится ходить к зубному. «Если в будущем ему потребуется лечение, которое предполагает введение обезболивающего, я пойду с сыном», - отмечает Хелин.

По словам доктора Пярнуской больницы Майре Линк, аллергическая реакция может возникнуть и при очень небольшом количестве аллергена. Поэтому произошедшее не связано с передозировкой какого-либо лекарства. «Побочные действия от аллергии на лекарство и от передозировки не связаны между собой», - заверила Линк.

Она отметила, что аллергические реакции составляют небольшую долю всех побочных действий от лекарств. «Согласно разным оценкам, от пяти до десяти процентов», - уточнила она.

Аллергические реакции на лекарства бывают разной степени тяжести: «От легких кожных реакций до крайне тяжелых, таких как анафилактический шок».

Для установления аллергии на лекарство важно выяснить, какой была реакция после введения препарата, как долго она наблюдалась после определенной дозы и каковы были симптомы. «Помимо этого, важно узнать, соприкасался ли пациент с чем-то другим, что могло вызвать такую реакцию», - объяснила Линк.

При необходимости, по словам доктора, делаются тесты на аллергию, выбор которых зависит от характера реакции и препарата, который ее спровоцировал. «Какие тесты делать, решает аллерголог в каждом отдельном случае», - сказала Линк.

При первичном введении лекарства не должно возникнуть аллергической реакции. «Аллергия может появиться после соприкосновения с аллергеном и это требует времени», - отметила доктор.

То, на какие лекарства будет аллергия, невозможно предугадать. В случае, если у человека уже сформировалась чувствительность к какому-либо лекарству, аллергическую реакцию могут вызывать препараты со схожим химическим составом уже после первого приема. «Если пациенту известно об аллергии на лекарство, то ему всегда будут предоставлять информацию о том, какие препараты могут спровоцировать нежелательную реакцию в его организме и как этого можно избежать», - заявила Линк. По ее словам, поэтому важно, чтобы информацией об аллергии владели все лечащие врачи пациента.

При подозрении на аллергическую реакцию следует обязательно обсудить с врачом выписанное лекарство. При более серьезных проблемах со здоровьем, которые сопровождаются сыпью и общим недомоганием, нужно обращаться в отделение неотложной помощи.

При анафилаксии может появиться крапивная сыпь или отеки, а сбой в организме может привести к затрудненному дыханию, падению кровяного давления, диарее и рвоте. По словам Линг, человек даже может потерять сознание. «При таких симптомах пациента следует положить, ноги должны быть вытянуты. Если у него проблемы с дыханием, то ему лучше оставаться в сидячем положении, поскольку так легче дышать», - порекомендовала врач.