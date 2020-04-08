Чрезвычайное положение: выплаты по больничным листам начнутся не позднее мая

В соответствии с текущими условиями, Больничная касса не возмещает первые три дня отпуска по болезни. С 4 по 8 день оплачивает работодатель, а с девятого дня болезни оплачивает Больничная касса. На время действия чрезвычайного положения правительство приняло решение предоставить исключение и возместить первые три дня отпуска по болезни, компенсируя задним числом открытые с 13 марта больничные до окончания чрезвычайного положения. Размер компенсации зависит от причины освобождения и рассчитывается на основании среднего дохода работника за предыдущий год. Важно отметить, что работодатель сохраняет за собой обязанность по выплате компенсаций работнику за 4-8 день болезни.

По закону Больничная касса может выплачивать компенсаций по временной нетрудоспособности в течении 30 календарных дней со дня представления оформленного в соответствии с требованиями больничного листа. До чрезвычайной ситуации Больничная касса обычно выплачивала компенсаций за несколько дней, и люди привыкли к этому.

В настоящее время период выплаты компенсаций занимает больше времени, чем обычно, но все же в рамках закона, поскольку в Рийгикогу должны утвердить дополнительный бюджет, и тогда выплата компенсаций будет основываться на соответствующем правительственном постановлении.

По словам руководителя Больничной кассы Райна Лаане, в сложной экономической ситуации ожидания людей понятны, и многие инфолинии получают множество вопросов по этому поводу, поэтому другие опасения, связанные со вспышкой, могут остаться на заднем плане.

«Мы просим у людей немного больше терпения. Мы знаем, что многие уже ждут компенсации, и мы начнем производить платежи как можно скорее. Мы хотим, чтобы компенсация была зачислена на счет человека сразу, то есть вместе с компенсацией за первые три дня», - добавил Лаане.

Больничная касса немедленно сообщит, когда возобновится выплата компенсации по временной нетрудоспособности.

Запланированное изменение не повлияет на компенсацию по уходу или на компенсацию по родам, поскольку они уже финансируется Больничной кассой с первого дня и в случае компенсации по уходу 80% средней заработной платы лица, осуществляющего уход, за предыдущий год.