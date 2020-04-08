Новый универсальный противовирусный препарат доказал свою эффективность

EIDD-2801 похож на ремдесивир, потенциальный антивирусный препарат, действующий против нового коронавируса. Оба препарата работают, имитируя рибонуклеозиды - основные компоненты молекул РНК. Когда лекарственные агенты встраиваются в вирусную РНК во время размножения, появляются серьезные ошибки.

Университет Северной Каролины наглядно показал, насколько эффективен препарат EIDD-2801, причем, потенциально он будет работать против сразу нескольких вирусов из семейства коронавирусов. Более того, есть основания полагать, что EIDD-2801 действует лучше ремдесивира.

В рамках эксперимента ученые перорально вводили EIDD-2801 мышам либо до, либо спустя 48 часов после заражения вирусом атипичной пневмонии или Ближневосточного респираторного синдрома. Средство улучшало работу легких, уменьшало вирусную нагрузку и предотвращало потерю веса у инфицированных мышей.