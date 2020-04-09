Заболеваемость гриппом снижается, но число зараженных ОРВИ ощутимо выросло

На прошлой неделе к врачам из-за ОРВИ обратились 6215 человек, более четверти из них были детьми. Больше всего было пациентов в возрасте 30-64 и пожилых.

За последние три недели число зараженных ОРВИ выросло на 30 процентов. По словам главного специалиста центра гриппа департамента здоровья Ольги Садиковой, причина может быть связана с тем, что в целом выросло число обращений к семейному врачу с острыми респираторными симптомами из-за подозрения на COVID-19 и необходимостью анализов, а также потребностью оформить больничный лист для близко контактировавших.

«С высокой вероятностью диагноз ОРВИ поставили людям, контактировавшим с пациентом COVID и вынужденным изолироваться дома, и людям, у которых были любые респираторные симптомы или температура, но лабораторный анализ на SARS-COV-2 не проводился или дал негативный результат», - пояснила Садикова.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом скорее снижалась, по сравнению с предыдущей неделей она упала на 26 процентов. Были лабораторно подтверждены четыре случая гриппа, в том числе 2 вируса гриппа A и 2 вируса гриппа B. Гриппоподобные заболевания связаны преимущественно с респираторно-синцитиальным вирусом. Интенсивность заболевания гриппом можно оценить как низкую, но случаи гриппа по-прежнему регистрируют по всей Эстонии.

По словам Садиковой, нужно учитывать, что, хотя число лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ заметно сократилось, это прежде всего связано с ситуацией, в которой люди обращаются к врачам преимущественно по телефону или электронной почте. Таким образом, лабораторная статистика может не отражать реальное число заболеваний.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия, по-прежнему растет число нуждающихся в госпитализации. С начала сезона из-за гриппа были госпитализированы 569 пациентов, более 54 процентов пациентов были людьми трудоспособного возраста или пожилыми. К сожалению, приходится отметить, что число госпитализаций растет преимущественно за счет возросшей заболеваемости гриппом пожилых пациентов.