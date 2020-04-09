Пищевые добавки от COVID-19 не спасут

«Пищевые добавки — это вещества, которыми можно дополнить сбалансированное питание. Мы имеем дело с препаратом, который не предназначен для лечения, в том числе вирусов. Поэтому, продавая пищевые добавки, нельзя ссылаться на то, что товар предотвращает распространение, препятствует заражению и лечит COVID-19», - объяснила Салуметс.

«От других стран-членов ЕС мы получили такую информацию, и уже видим, что и в Эстонии стали использовать чрезвычайное положение для получения выгоды. Нашлись предприятия, которые приписывают пищевым добавкам свойства профилактики и лечения коронавируса. Такой обман потребителей запрещен», - сказала Салуметс.

Глава Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик добавила, что всегда следует быть внимательным, когда рекламируемый как лекарство товар предлагает чудесное исцеление. «Любое обещание вылечить тяжелые заболевания, излечить целый список болезней или сработать как простое и быстрое решение для затяжной проблемы со здоровьем, должно вызвать подозрение. Официально так называемые лекарства не зарегистрированы, а поиск в интернете ведет только на веб-страницу продавца. Речь идет о лже-лекарстве. Конечно, стоит помнить, что услуги и препараты, относящиеся к лже-лекарствам, не опираются на научные исследования, поэтому речь идет об игре случая, в которой выигрывает только продавец препарата», - говорит Эпик.