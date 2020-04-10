Семейный врач Кармен Йоллер перечисляет ошибки, которые делают люди, надевая маски

Семейный врач Кармен Йоллер уверяет, что большинство носящих маски людей делает это неправильно. Доктор напоминает, что использованные маски — опасный источник заразы.
«Я сегодня обошла три магазина. Там было необычно мало людей для праздника. Очень многие носили маски, мне на глаза попалась примерно сотня таких людей, но только ТРОЕ людей носили маски верно. С носящими респираторы дела обстоят лучше», - пишет доктор Йоллер.
Семейный врач перечисляет замеченные ошибки:
- Маска надета вверх ногами (проволока в итоге оказывается под подбородком);
- Проволока маски недостаточно или вовсе не закреплена на носу;
- Очки запотевшие. При правильно надетой маске очки не запотевают;
- Маска расположена слишком низко: едва прикрывает или вовсе не прикрывает крылья носа;
- Нижний край маски не натянут под подбородок;
- Маска опущена под подбородок или висит на шее. Одна женщина говорила по телефону, маска висела на одном ухе и болталась туда-сюда, пока женщина ходила по магазину;
- Если маска неправильно надета или ее сложно отрегулировать, то она не будет хорошо сидеть. Многие поправляют маску, а потом касаются перилл или товаров в магазине, затем опять поправляют маски. Одна женщина передо мной набирала пин-код на банковском терминале рукой, которой трогает маску;
- Было много стильных масок из ткани. Если даже в верхнем крае и была проволока, то она была отрегулирована неправильно;
- У одного работника Rimi были красные уши, ему явно было больно, потому что петли маски натянули уши. Учитывая длину рабочего дня кассира, следует обеспечить ему удобную маску, и маску нужно поменять несколько раз за день. Перед кассой установлен пластиковый экран, который уже дает хорошую защиту.
Семейный врач напоминает простые истины:
- Наряду с ношением маски на уровне рефлекса должны быть выработаны правила гигиены!
- Пожалуйста, поймите, что использованные маски - опасные источники заразы!
- Неправильно носить маски в разы опаснее, чем вовсе не носить!
- Маска не заменяет мытье рук и не исключает соблюдение дистанции! Одноразовые маски носят один раз!
- Их нельзя стирать или дезинфицировать!
- Правила 2+2 с соблюдением правил гигиены достаточно для предотвращения заражения, надеюсь, что это станет социальной нормой и для грядущих сезонов гриппа (всем сердцем надеюсь, что мы не возьмем в привычку использовать термин сезона коронавируса). Ношение маски оправдано в помещениях скопления народа и медучреждениях, соблюдая при этом правила гигиены ТЩАТЕЛЬНО.
Сама Йоллер признается, что сама она соблюдает правило 2+2, а на улице маску не носит. Приходя домой, она тщательно моет руки теплой водой с мылом, антисептик не использует.