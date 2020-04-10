Семейный врач Кармен Йоллер перечисляет ошибки, которые делают люди, надевая маски

«Я сегодня обошла три магазина. Там было необычно мало людей для праздника. Очень многие носили маски, мне на глаза попалась примерно сотня таких людей, но только ТРОЕ людей носили маски верно. С носящими респираторы дела обстоят лучше», - пишет доктор Йоллер.