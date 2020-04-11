Как пандемия коронавируса влияет на сон?

Как сообщает MedikForum.ru, образ жизни миллионов людей во всем мире радикально изменился в связи с охватившей мир пандемией коронавирусной инфекции. Необходимость проводить практически все время исключительно в стенах дома стала для многих совершенно новым опытом, оказавшимся нелегким испытанием, даже потрясением. Все это не может не влиять на сон.

По словам профессора Эспи, новая реальность и возросший уровень тревожности «ломают» привычные циркадные ритмы, способствует тому, что «все больше людей имеют проблемы со сном».

«Теперь у нас нет необходимости вставать рано утром, чтобы успеть добраться до работы, мы постоянно находимся в одном месте. Этот уклад приводит к «расшатыванию» циркадных ритмов, усталости в течение дня и негативным состояниям после пробуждения», - заметил эксперт.

Сомнолог поясняет: многие сейчас просыпаются значительно позже обычного, из-за чего проводят меньше времени в условиях естественного дневного света. Однако он играет важную роль в регуляции циклов сна и бодрствования. Получая меньше дневного света, мы вынуждаем наши внутренние часы работать по-другому – это способно повлиять в итоге на весь организм, причем негативно. Возникает разбалансировка, в связи с которой могут развиваться разные нарушения здоровья.

«Недобор дневного света и изменение привычек смещают внутренние часы тела, могут вызывать чувство недомогания, упадок сил, проблемы с ночным сном, кошмарные сновидения, всплески беспокойства и стресса», - предупреждает ученый.

Он рекомендует в условиях самоизоляции сохранять свой привычный режим, просыпаться пусть не очень рано, но не поздно, и по возможности не спать днем.