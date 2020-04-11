Как пандемия коронавируса влияет на сон?

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в повседневную жизнь людей, и эти изменения влияют на 24-часовой цикл сна-бодрствования. Об этом рассказал профессор медицины сна в Оксфордском университете Колин Эспи.
Как сообщает MedikForum.ru, образ жизни миллионов людей во всем мире радикально изменился в связи с охватившей мир пандемией коронавирусной инфекции. Необходимость проводить практически все время исключительно в стенах дома стала для многих совершенно новым опытом, оказавшимся нелегким испытанием, даже потрясением. Все это не может не влиять на сон.
По словам профессора Эспи, новая реальность и возросший уровень тревожности «ломают» привычные циркадные ритмы, способствует тому, что «все больше людей имеют проблемы со сном».
Сомнолог поясняет: многие сейчас просыпаются значительно позже обычного, из-за чего проводят меньше времени в условиях естественного дневного света. Однако он играет важную роль в регуляции циклов сна и бодрствования. Получая меньше дневного света, мы вынуждаем наши внутренние часы работать по-другому – это способно повлиять в итоге на весь организм, причем негативно. Возникает разбалансировка, в связи с которой могут развиваться разные нарушения здоровья.
Он рекомендует в условиях самоизоляции сохранять свой привычный режим, просыпаться пусть не очень рано, но не поздно, и по возможности не спать днем.