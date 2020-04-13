Врачи задались вопросом: количество пациентов с инсультами за месяц сократилось на треть

Доктор Тоомас Тоомсоо ФОТО: Ида-Таллиннская центральная больница.

По словам доктора Тоомсоо, за последний месяц количество пациентов с ишемическим инсультом в больнице сократилось на 30 процентов. Почему так происходит, это тенденция одной больницы, такое происходит только в Эстонии?

«Выяснилось, что аналогичную тенденцию заметили коллеги в Финляндии, Германии, Швеции, США, есть аналогичная информация и из Китая, - говорит доктор Тоомсоо. – Из недавнего обзора и комментариев неврологов на медицинском портале www.medscape.com выяснилось, что как в США, так и в Китае госпитализация пациентов с ишемическими инсультами резко сократилась, также уменьшилось количество тромбэктомии – до 50 процентов».

«Мы можем только предполагать, что за этим стоит, но я все же не верю, что люди при появлении симптомов инсульта не обращаются в скорую помощь, - сказал врач. – Может быть, причиной является то, что люди сидят дома, напуганы, правильно принимают лекарства. Я не знаю. Но снижение случаев ишемических инсультов значительное, и в этот раз соотносится с инфарктом миокарда».