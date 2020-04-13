Врачи задались вопросом: количество пациентов с инсультами за месяц сократилось на треть

Заведующий неврологической клиникой Ида-Таллиннской центральной больницы Тоомас Тоомсоо заметил, что кроме количества госпитализаций с жалобами на инфаркт сократилось и количество госпитализацией с инсультами. Доктор напоминает, что в случае инсультов лечение нужно начинать максимально быстро – это имеет жизненно важное значение.
По словам доктора Тоомсоо, за последний месяц количество пациентов с ишемическим инсультом в больнице сократилось на 30 процентов. Почему так происходит, это тенденция одной больницы, такое происходит только в Эстонии?
«Выяснилось, что аналогичную тенденцию заметили коллеги в Финляндии, Германии, Швеции, США, есть аналогичная информация и из Китая, - говорит доктор Тоомсоо. – Из недавнего обзора и комментариев неврологов на медицинском портале www.medscape.com выяснилось, что как в США, так и в Китае госпитализация пациентов с ишемическими инсультами резко сократилась, также уменьшилось количество тромбэктомии – до 50 процентов».
«Мы можем только предполагать, что за этим стоит, но я все же не верю, что люди при появлении симптомов инсульта не обращаются в скорую помощь, - сказал врач. – Может быть, причиной является то, что люди сидят дома, напуганы, правильно принимают лекарства. Я не знаю. Но снижение случаев ишемических инсультов значительное, и в этот раз соотносится с инфарктом миокарда».
Несмотря на спад, руководитель неврологического центра Ида-Таллиннской центральной больницы напоминает, что если, даже принимая лекарства, человек чувствует себя плохо и проявляются симптомы инсульта: нарушение речи, нарушение зрения, слабость в одной части тела – нужно вызывать скорую помощь: «Нельзя тянуть с просьбой о помощи».