В Эстонии активизировались клещи: вакцинироваться можно и во время чрезвычайного положения

В связи с тем, что активизировались клещи, Департамент здоровья Эстонии решил возобновить возможность вакцинации против клещевого энцефалита у семейного врача.
«С приходом весенней погоды, люди, как правило, больше времени проводят на природе, что повышает также риск заражения клещевым энцефалитом», - сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филипова.
Семейные врачи вакцинируют против клещевого энцефалита людей, которые входят в их список. Люди, которым необходима первая или вторая доза вакцины клещевого энцефалита, могут обратиться к семейному врачу при первой возможности. Для получения третьей и последующих доз вакцин можно перенести плановый визит к семейному врачу на более позднее время, когда в больницах будет восстановлена работа кабинетов вакцинации.
Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Две первых делаются с перерывом 1-3 месяца, третья делается в период вплоть до одного года. После двух прививок иммунитет хороший, но длится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет и потом нужно каждый 3-5 лет обновлять защиту, делая повторную прививку.
Чтобы избежать укуса клеща, следует носить светлую одежду с длинными рукавами, чтобы заметить клеща, брюки заправлять в носки или в резиновые сапоги. Необходимо использовать средства от насекомых; после похода на природу важно осмотреть все тело, у детей тщательно проверить также зоны за ушами.
Важно осматривать своих домашних животных, так как они могут принести клещей в дом; необходимо просматривать собранные на природе букеты цветов, ягоды, грибы; следует избегать употребления непастеризованного молока и молочных продуктов – с непастеризованным молоком болезнь переносится от животного к человеку.
Если человек заражен вирусом клещевого энцефалита, то через одну-две недели появляются симптомы гриппоподобного заболевания: легкая температура с головной болью и болью в мышцах. Симптомы продолжаются до недели, после чего большинство людей выздоравливают.
У трети заразившихся вирус может проникнуть в мозг и в оболочку мозга и вызвать менингит. Болезнь усиливается, появляется высокая температура, сильная головная боль, боль в затылке, рвота, сонливость и общее недомогание. При появлении симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу. После того, как человек перенес клещевой энцефалит, у него появляется пожизненный иммунитет.