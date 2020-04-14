В Эстонии активизировались клещи: вакцинироваться можно и во время чрезвычайного положения

«С приходом весенней погоды, люди, как правило, больше времени проводят на природе, что повышает также риск заражения клещевым энцефалитом», - сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филипова.

Семейные врачи вакцинируют против клещевого энцефалита людей, которые входят в их список. Люди, которым необходима первая или вторая доза вакцины клещевого энцефалита, могут обратиться к семейному врачу при первой возможности. Для получения третьей и последующих доз вакцин можно перенести плановый визит к семейному врачу на более позднее время, когда в больницах будет восстановлена работа кабинетов вакцинации.

Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Две первых делаются с перерывом 1-3 месяца, третья делается в период вплоть до одного года. После двух прививок иммунитет хороший, но длится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет и потом нужно каждый 3-5 лет обновлять защиту, делая повторную прививку.

Чтобы избежать укуса клеща, следует носить светлую одежду с длинными рукавами, чтобы заметить клеща, брюки заправлять в носки или в резиновые сапоги. Необходимо использовать средства от насекомых; после похода на природу важно осмотреть все тело, у детей тщательно проверить также зоны за ушами.

Важно осматривать своих домашних животных, так как они могут принести клещей в дом; необходимо просматривать собранные на природе букеты цветов, ягоды, грибы; следует избегать употребления непастеризованного молока и молочных продуктов – с непастеризованным молоком болезнь переносится от животного к человеку.

Если человек заражен вирусом клещевого энцефалита, то через одну-две недели появляются симптомы гриппоподобного заболевания: легкая температура с головной болью и болью в мышцах. Симптомы продолжаются до недели, после чего большинство людей выздоравливают.