Семейный врач: люди, не бойтесь обращаться к доктору

В своем посте в соцсети семейный врач Йоллер пишет: «Люди, не бойтесь обращаться к доктору! Если у вас есть проблема со здоровьем, звоните в свой центр семейных врачей и обсуждайте, что можно сделать, чтобы помочь вам. И в больницах должно остаться плановое лечение в определенном объеме. Надеюсь, что руководители больниц и управляющие кризисом продумали это. Сейчас в центрах семейных врачей и во многих коридорах больниц пустота. Если пациентов будут принимать в меньшем объеме и при этом будут соблюдаться правила инфекционного контроля, то выиграют все».