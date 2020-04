Вопрос читателя: какова вероятность заразиться коронавирусом от прикосновения к продуктовой тележке?

«Имеющиеся данные показывают, что эта вероятность достаточно высока и сохраняется в течение длительного времени. Например, опубликованное в известном журнале The New England Journal of Medicine исследование рассказывает о том, вирус сохраняет свою способность заражения в аэрозоле минимум в течение трех часов и на пластике — в течение трех дней», - добавила она.