Вопрос читателя: какова вероятность заразиться коронавирусом от прикосновения к продуктовой тележке?

На прошлой неделе наделало много шума исследование инфекции Sars-Cov-2 немецкого врача-вирусолога Хендрика Стрика из Института вирусологии в Бонне, которое было посвящено тому, почему в немецком Гангельте резко выросло число заболевших коронавирусом. Профессор подтвердил, что люди заразились на карнавале и у большинства из них появился иммунитет, поэтому Хендрик Стрик рекомендовал смягчить там требования карантина.

Первоначальные результаты исследования Хендрика Стрика, например, высказывание на телевидении, что общеиспользуемые поверхности не являются опасными источниками заражения, вызвали негодование и критику со стороны немецких вирусологов.

Тему комментирует младший научный сотрудник отделения иммунологии института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Марина Шунина: «Результаты исследований Хендрика Стрика еще не опубликованы. Это означает, что сейчас их нельзя сравнить с данными других ученых, которые оценивали стабильность вируса на разных поверхностях. Безусловно, лабораторные или идеальные условия могут немного отличаться от условий реальной жизни. Например, вероятность заразиться, дотронувшись сначала до продуктовой тележки, а затем до своего носа зависит не только от материала продуктовой тележки, но и от количества живого вируса, которое на него попало».

«Имеющиеся данные показывают, что эта вероятность достаточно высока и сохраняется в течение длительного времени. Например, опубликованное в известном журнале The New England Journal of Medicine исследование рассказывает о том, вирус сохраняет свою способность заражения в аэрозоле минимум в течение трех часов и на пластике — в течение трех дней», - добавила она.