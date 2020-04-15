Названы пять суперпродуктов с противовирусными свойствами

Гриб шиитаке

Гриб шиитаке может стимулировать иммунную систему, поскольку он содержит большое количество бета-глюканов, содержащихся в клеточных стенках бактерий, грибов, дрожжей и водорослей. Бета-глюкановые добавки обычно используются для лечения гиперлипидемии, гипертонии и язвенной болезни. Последние исследования показали, что бета-глюкан обладает противовирусным действием.

Розмарин

Эта ароматическая трава используется в народной медицине для повышения иммунитета, снятия мышечной боли, улучшения памяти и стимулирования роста волос. Розмарин содержит растительное соединение, известное как олеаноловая кислота. Она обладает антиоксидантным, антибактериальным и противовирусным дейсттвием.

Йогурт

Обычный несладкий йогурт богат пробиотиками, которые способствуют здоровому пищеварению. Некоторые штаммы пробиотиков также обладают противовирусным действием против респираторных вирусов.

Зеленый чай

Эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) - уникальное растительное соединение, содержащееся в листьях зеленого чая, обладающее противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Чеснок