Доктор Алликвеэ: пациентами с коронавирусом в Эстонии должны заниматься не более пяти больниц

Пациентами с коронавирусом в Эстонии должны заниматься не более пяти больниц, в других можно было бы начать плановые операции, считает председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.
«Мы должны понимать, что COVID-19 появился, чтобы остаться! Мы должны быть готовы к новым вспышкам, но мы должны разделить больницы на те, которые будут, скажем так, чистыми, и те, которые будут заниматься зараженными коронавирусом. Например, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице есть инфекционное отделение, в Северо-Эстонской больнице, как в самой новой больнице в Таллинне, есть возможности для изоляции», - цитирует Rus.ERR Алликвеэ, который добавил, что по эстонским законам, решение принимает Департамент здоровья.
По его словам, переход на плановое лечение займет более недели, так как перестроенные для вирусных больных палаты придется переделать в обычные и провести дезинфекцию.