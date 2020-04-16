Доктор Алликвеэ: пациентами с коронавирусом в Эстонии должны заниматься не более пяти больниц

«Мы должны понимать, что COVID-19 появился, чтобы остаться! Мы должны быть готовы к новым вспышкам, но мы должны разделить больницы на те, которые будут, скажем так, чистыми, и те, которые будут заниматься зараженными коронавирусом. Например, в Ляэне-Таллиннской центральной больнице есть инфекционное отделение, в Северо-Эстонской больнице, как в самой новой больнице в Таллинне, есть возможности для изоляции», - цитирует Rus.ERR Алликвеэ, который добавил, что по эстонским законам, решение принимает Департамент здоровья.