Врачи: Эстония прошла пик заболеваемости ОРВИ

На прошлой неделе в Эстонии к врачам из-за ОРВИ обратились 3358 человек, одна пятая пациентов была детьми.

«В целом можно сказать, что резкое - 46-процентное снижение заболеваемости ОРВИ - указывает на то, что сезон гриппа отступает, - сказала главный специалист центра гриппа департамента здоровья Ольга Садикова. - Мы переходим на обычный внесезонный уровень».

Заболеваемость гриппом в последние недели также последовательно снижалась. «Хотя в Эстонии местами до сих пор встречаются отдельные связанные с вирусом гриппа случаи заболевания, интенсивность заболеваемости гриппом можно в целом оценить как низкую», - сказала Садикова. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом сократилась на целых 89 процентных пунктов, лабораторно не был подтвержден ни один случай гриппа.

Хотя по данным контроля за распространением гриппа и гриппоподобных заболеваний, интенсивность заболеваемости гриппом является низкой, заболеваемость гриппоподобными заболеваниями пока не достигла уровня фонового показателя.

По словам Садиковой, к сожалению, невозможно выяснить, какой конкретный патоген поддерживает уровень заболеваемости, поскольку в последние недели лабораторных исследований проводилось меньше обычного. Это обусловлено прежде всего тем, что из-за эпидемии коронавируса люди обращаются к врачам преимущественно по телефону или электронной почте. Поэтому лабораторная статистика может не отражать реальное число заболеваний.