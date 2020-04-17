Врачи: Эстония прошла пик заболеваемости ОРВИ

В то время, когда заболеваемость коронавирусом только достигает своего пика, Эстония уже прошла пик заболеваемости ОРВИ.
На прошлой неделе в Эстонии к врачам из-за ОРВИ обратились 3358 человек, одна пятая пациентов была детьми.
«В целом можно сказать, что резкое - 46-процентное снижение заболеваемости ОРВИ - указывает на то, что сезон гриппа отступает, - сказала главный специалист центра гриппа департамента здоровья Ольга Садикова. - Мы переходим на обычный внесезонный уровень».
Заболеваемость гриппом в последние недели также последовательно снижалась. «Хотя в Эстонии местами до сих пор встречаются отдельные связанные с вирусом гриппа случаи заболевания, интенсивность заболеваемости гриппом можно в целом оценить как низкую», - сказала Садикова. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом сократилась на целых 89 процентных пунктов, лабораторно не был подтвержден ни один случай гриппа.
Хотя по данным контроля за распространением гриппа и гриппоподобных заболеваний, интенсивность заболеваемости гриппом является низкой, заболеваемость гриппоподобными заболеваниями пока не достигла уровня фонового показателя.
По словам Садиковой, к сожалению, невозможно выяснить, какой конкретный патоген поддерживает уровень заболеваемости, поскольку в последние недели лабораторных исследований проводилось меньше обычного. Это обусловлено прежде всего тем, что из-за эпидемии коронавируса люди обращаются к врачам преимущественно по телефону или электронной почте. Поэтому лабораторная статистика может не отражать реальное число заболеваний.
По данным центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), с начала сезона госпитализация из-за гриппа потребовалась 573 пациентам.