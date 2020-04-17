Восточно-Таллиннская центральная больница увеличивает количество дистанционных приемов урологов

«Персональные консультации крайне важны в кризисной ситуации, – отметил доктор Мартин Киви, руководитель Центра урологии. – В это сложное для всех время изменились как условия жизни, так и доступность множества услуг, но наибольшее беспокойство наши пациенты выражают по поводу сокращения доступности плановой медицинской помощи».

Распространение COVID19 не означает, что прочие заболевания перестали существовать. «Злокачественные опухоли развиваются по-разному и зачастую требуют безотлагательных действий, но даже в их случае можно определить приоритеты в плане лечения», – сказал доктор Киви. Он подтвердил, что в данный момент врачи весьма детально обсуждают приоритеты очередности лечения различных патологий, то есть, что необходимо лечить немедленно, а с чем можно повременить, не подвергая пациента опасности.

По словам доктора Киви, консультирование пациентов занимает важное место в работе больницы, и нынешние действующие в кризисной ситуации ограничения вызывают у пациентов ощутимый стресс. В данный момент больница предоставляет консультации пациентам, ранее зарегистрированным на амбулаторный прием; возобновится регистрация к врачам Восточно-Таллиннской центральной больницы 11 мая.

«Сейчас нужно делать что-то иначе, адаптироваться к ситуации, поэтому мы решили внести в работу центра изменения и открыть дополнительную телефонную линию консультаций уролога, чтобы консультировать пациентов и предлагать им экстренные решения».

На дистанционный прием уролога в Восточно-Таллиннской центральной больнице пациент может зарегистрироваться в системе «i-Patsient» (www.ipatsient.ee) при наличии действующего направления или по телефону 666 1900 при наличии приглашения на повторный прием от уролога Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Доктор Киви уверяет, что на дистанционный прием к урологу можно попасть в течение 1–2 дней. «Мы надеемся, что возможность консультации уролога поможет не только пациентам, но и семейным врачам, чья нагрузка в этот сложный период станет немного меньше», – отметил доктор Киви.

Дистанционный прием представляет собой телефонную консультацию; в настоящий момент их проводит большинство врачей. «В назначенное время в день приема уролог Восточно-таллиннской центральной больницы связывается с пациентом, оценивает жалобы и консультирует его. При этом врач может выписать пациенту необходимые рецепты, а если проблема требует срочного решения, направить в центр неотложной медицинской помощи или на дополнительные обследования либо зарегистрировать пациента на повторный прием», – пояснил руководитель центра урологии.