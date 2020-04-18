Проверка фактов: неужели гусиный жир помогает от COVID-19?

«Различные методы народной медицины время от времени использовались для смягчения симптомов вирусных заболеваний. Если используемые в народной медицине методы безопасны, то для облегчения симптомов легких вирусных заболеваний, их можно использовать дополнительно, при этом используя методы лечения основанных на доказательной медицине. Кроме того, действие большинства средств народной медицины не имеют научного обоснования. Благодаря развитию науки и медицины были введены новые, более эффективные и более безопасные средства лечения», - пишет Департамент здоровья в соцсетях.

«Сегодня с COVID-19 госпитализируются и люди с другими респираторными заболеваниями, если у них есть клинические показания для этого, то есть состояние этих больных требует большего вмешательства, чем домашнее лечение с помощью безрецептурных лекарств для облегчения симптомов. При лечении пациентов в больнице, которые серьезно больны, было бы крайне безответственно полагаться исключительно на гусиный жир и горчичные пластыри. В лечении должны применяться лучшие доступные современные медицинские знания», - отмечает департамент.